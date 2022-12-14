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Новости Авторы Меган Хорхенсен Пять в одном – Espace Pour La Vie – комплекс музейных учреждений Монреаля
Biosphère
Розарий на фоне Биосферы. Но хотя розарий зимой всё же не благоухает, Биосфера приглашает гостей. Фото Меган Хорхенсен.

Пять в одном – Espace Pour La Vie – комплекс музейных учреждений Монреаля

Megan Jorgensen Дек 14, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 96 Просмотров

Espace Pour La Vie приглашает монреальцев и гостей города совершить поход по одному из пяти культурных заведений, входящих в этот комплекс

Espace Pour La Vie (Место ради жизни) — это комплекс культурных учреждений Монреаля, объединяющий пять отдельных музеев — Биодом, Биосферу, Планетарий Rio Tinto Alcan, Ботанический сад и Инсектариум.

К зимнему периоду все эти заведения подготовили особые программы, причём эти программы разработаны как для юного поколения, так и для посетителей любого возраста. Например, в Планетарии показывается новый фильм – «Ледяные миры», который создан для панорманого просмотра в 360 градусов (только успевай головой вертеть!), а в Биодоме поселились новые животные, как настоящие, так и цифровые, – эти изображения представляют почтеннейшей публике гигантских земных зверей, и посетителям остаётся только ахать, оценивая их размеры. Биосфера предлагает программу для детей и подростков возраста от 13 лет и старше, посвящённую «экологически-футуристичской» модели природы планеты.

Во всех пяти заведениях работают кружки для детей, где пытливые умы могут создавать собственные работы под руководством умелых преподавателей.

Гости могут посетить любое из заведений по одному или же приобрести пропуск на прогулку по всем пяти местам, причём сроки действия пропуска неограничены.

Не забывайте, что если Биодом, Ботанический сад, Планетарий и Инсектариум сосредоточены в одном месте — между станциями метро Pie-IX и Viau (Инсектариум расположен на территории Ботанического сада, в котором в зимнее время наиболее привлекательны очень интересные теплицы), то Биосфера находится на острове Святой Елены, неподалёку от станции метро Parc Jean-Drapeau.

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