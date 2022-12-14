В торговой сети Home Depot ежегодно уничтожают десятки тысяч годных к употреблению, но не распроданных товаров

Очевидно, практика уничтожения под прессом огромного количества нераспроданных товаров действует не только в Home Depot.

Газета Le Soleil опубликовала 13 декабря любопытную статью – результат журналистского расследования, посвящённого избавлению от непроданных товаров торговой сетью Home Depot. Журналисты газеты собрали свидетельства нынешних и бывших сотрудников магазинов. Они также получили доступ к ряду внутренних документов компании (не секретных, но предназначенных для служебного пользования), которые имеют отношение к политике сети по уничтожению товаров.

Выяснилось, что в каждом магазине Home Depot регулярно уничтожаются сотни предметов. Речь об инструментах (от молотков до электродрелей), люстрах, дверях, разных покрытий полов (от паркета до линолиума), кухонных приспособлений, кранов, насадках для душа, предметов для украшения внешних и внутренних стен, посуды, упаковочных материалах, унитазах, зеркалах, вентиляторах, мебели и много чего ещё.

Если учесть, что в Квебеке у Home Depot 21 магазин, каждый из которых проводит такие кампании по уничтожению никогда не использованных товаров несколько раз в год, то легко убедиться, что ежегодно уничтожаются десятки тысяч совершенно новых предметов, часто сложных и дорогих. Если причину ежегодного уничтожения нераспроданных сотен рождественских ёлочек ещё можно понять, то зеркала или настенные полки можно, наверно, как-то использовать?

Регулярно, несколько раз в году каждый магазин проводит инвентаризацию, собирает сотни непроданных предметов и уничтожает их под специальным прессом. Такие фабричные прессы установлены в служебном помещении, обычная публика их не видит, но у сотрудников всегда есть возможность в это помещение зайти.

Согласно одному из полученных списков вещей, предназначенных к уничтожению лишь в одном магазине, за один день в нём избавились под прессом от 300 новеньких, никогда не использованных товаров, каждый из которых стоил, согласно прейскуранту, от 3 долларов до 475 долларов. Среди этих трёхсот продуктов — четыре пары профессиональных щипцов, двенадцать наборов для барбекю, восемь аспираторов для сдувания листьев, шестьдесят наборов лампочек, около сотни малых и больших люстр, двадцать шесть мешков удобрений для растений, тридцать пакетов печенья, одна дверь… Разумеется, каждый день в каждом магазине триста предметов не утилизируется, они собираются пару месяцев, но и разнообразие уничтожаемого товара этими наименованиями не ограничивается.

Администраторы сети пояснили, что непроданный товар просто некуда девать — часто на рынке появляются новые виды продукта, часто в шлангах используются новые материалы, а в аппаратах — новые технологии. Уничтожается же товар аккуратно, с минимальным ущербом для окружающей среды. Прежде, чем отдать товары под пресс, их выставляют в распродажу по сниженным ценам, которые регулярно понижаются. Некоторые компании-производители соглашаются принять нераспроданный товар, а затем используют его для создания новых продуктов, но таких компаний мало. Поэтому и приходится новенькие машины, инструменты, украшения, краны, краску ликвидировать под прессом.

И ведь речь не только о Home Depot. То же самое положение сложилось и во всех других торговых сетях. Если продукты питания ещё можно как-то утилизировать (сдать их в продуктовые банки или в приюты для бездомных), то что делать с ванными или комодами, пока никто не знает.

С одной стороны, жалко уничтожаемые добротные вещи, а с другой стороны — а что делать? Выхода пока никто не видит.

Возможно, какие-то небольшие компании могли бы закупить ненужный товар с большими скидками (магазины, лавки ремонтные фирмы и т.д.) Но хорошее ли это предложение, сложно судить.