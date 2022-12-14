Что и почему не рекомендуется готовить в микроволновке

Продукты, которые нельзя готовить в микроволновке или же которые надо готовить осторожно

Десять советов по поводу готовки продуктов в микроволновой печи, что можно, а что нельзя туда класть.

Как правило, люди сегодня ушлые, про микроволновки наслышаны (а некоторые даже видели, а некоторые даже в руках держали… шутка-шутка, не обижайтесь). Но до сих пор регулярно случаются недоразумения с микроволновыми печками. А почему? А потому, что многие не знают, какие продукты в микроволновке готовить можно, а какие нельзя. Поэтому запоминаем, если не знали (а если знали, то не лишним будет повторить):

Яблоки. Да, обычные яблоки можно запекать в духовке, но ни в коем случае нельзя готовить в микроволновке. Цельное яблоко взорвётся. Если уж очень надо именно в микроволновке быстренько запечь, то яблоко надо порезать на небольшие дольки и срезать кожуру. Стручковый перец. Нет, он не взрывается. Но при быстром нагреве он выделяет элемент капцаицин. Именно капцаицин придаёт перцу пикантность, но это очень летучее вещество, и если оно выделяется быстро и в больших количествах, то оно может вызвать раздражение глаз и кожи, да и кухню придётся проветривать. Яйца. Про яйца и их «любовь» к микроволновкам даже говорить неловко, но подростки, которые решают приобщиться к приготовлению еду, могут про это не знать. Яйцо обязательно взорвётся, после чего внутренность печки придётся тщательно отмывать. Впрочем, в продаже есть специальная утварь — небольшая посуда, в которую укладывается яйцо, скорлупа прижимается стенками её, яйцо не взывается. Картошка! Нет никаких несчастных случаев не ожидается. Но, по мнению экспертов-диетологов, в микроволновке желательно готовить лишь сырую картошку — почистив ееё и положив в герметично закрытую посуду, долив в посуду немного воды. Что касается разогрева уже готовой картошки, то при быстром нагреве выделяются токсичные вещества, которые могут вызвать расстройство желудка. Курятина. То же смамое, что и с картошкой. Готовить можно, но разогревать не рекомендуется из-за выделения элементов, которые приводят к расстройству желудка. Морепродукты — креветки, устрицы, осьминоги — то же самое, что и с картофелем, и с курочкой — быстрый нагрев приводит к выделению вредных элементов, что чревато несварением желудка. Грибы. Их не рекомендуется готовить в микроволновке только потому, что они теряют вкус при быстром нагреве. Грибы надо жарить на слабом огне. Любые блюда в герметичной пластмассовой упаковке готовить в микроволновке можно, но при одном важном учловии — упаковку надо снять или же, по меньшей мере, проткнуть несколько раз вилкой для доступа воздуха. Иначе упаковка взорвётся. Консервы. Консервы надо обязательно переложить в неметаллическую посуду. Иначе плитка может искрить, причём сильно. Все фрукты, содержащие косточки или семечки. От персика до винограда. Во-первых, они могут взорваться, во-вторых, семечки разных фруктов выделяют, опять же, при быстром и резком нагреве вредные вещества, и их вообще не рекомендуется нагревать.