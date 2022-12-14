Геронтологи назвали семь ключей к здоровой старости
Виктория Христова
Дек 14, 2022
Новости, Новости Канады
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Сотрудники Университета Торонто три года наблюдали за более 7000 канадцами среднего и пожилого возраста, чтобы понять, какие факторы определяют благополучие немолодых людей.
Сотрудники Университета Торонто три года наблюдали за более 7000 канадцами среднего и пожилого возраста, чтобы понять, какие факторы определяют благополучие немолодых людей.
Оказалось, что человек, который испытывает в старости меньше всего когнитивных, физических и эмоциональных проблем, это состоящая в браке женщина, физически активная и не страдающая ожирением, никогда не курившая, имеющая более высокие, чем в среднем, доходы, не страдающая бессонницей, болезнями сердца и артритом, сообщает medicalXpress.
В качестве отправной точки исследователи отобрали участников, у которых было отличное здоровье: не было проблем с памятью или хронической боли, приводящей к инвалидности, серьезных психических заболеваний и физических недостатков, ограничивающих повседневную деятельность. У всех участников на момент начала исследования также имелась адекватная социальная поддержка, а уровень счастья и удовлетворенности жизнью был высоким.
К удивлению ученых, более 70% участников смогли сохранить отличное состояние здоровья в течение всех трех лет исследования. При этом успешное старение сильно зависело от возраста респондентов на начало исследования. Отличное здоровье сохранили три четверти тех, кому к началу исследования было 55-64 лет, и половина участников старше 80. «Примечательно, что половина участников в возрасте 80 лет и старше поддерживали эту чрезвычайно высокую планку когнитивного, физического и эмоционального благополучия в течение трех лет исследования. Это прекрасная новость для пожилых людей и их семей, которые ожидают после 80 лет стремительного спада», – говорят ученые.
Благополучие сильно зависело от веса: те, у кого не было ожирения, имели на 24% больше шансов на здоровую старость. «Наши результаты согласуются с другими исследованиями, которые показали, что ожирение было связано с целым рядом физических симптомов и когнитивных проблем и что физическая активность также играет ключевую роль в оптимальном старении, – говорят авторы. – Это подчеркивает важность поддержания соответствующего веса и ведения активного образа жизни на протяжении всей жизни».
Другим важным фактором был уровень дохода. 75% людей, имевших доход выше среднего, имели здоровую старость. Среди тех, кто нуждался, таких было 50%. «Возможно, что недостаточный доход вызывает стресс, а также ограничивает здоровый выбор, например в питании», – предполагают авторы исследования.
Пожилые люди, которые никогда не курили, имели на 46% больше шансов сохранить отличное здоровье по сравнению с теми, кто продолжал курить. Предыдущие исследования показали, что отказ от курения в преклонном возрасте может улучшить функцию легких, снизить риск сердечных проблем и уменьшить респираторные симптомы. Это касается и бывших курильщиков, то есть бросить курить никогда не поздно.
Исследование также показало важную роль физической активности. Пожилые люди, которые имели умеренную или интенсивную физическую нагрузку, на 35-45% чаще чувствовали себя здоровыми и счастливыми.
Респонденты, которые никогда или редко испытывали проблемы со сном в начале исследования, имели на 29% больше шансов сохранить отличное здоровье на протяжении всего исследования. «Проблемы со сном подрывают когнитивное, психическое и физическое здоровье, – комментируют ученые. – Существуют убедительные доказательства того, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы очень полезна для тех, кто плохо спит».
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