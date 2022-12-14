Геронтологи назвали семь ключей к здоровой старости

Сотрудники Университета Торонто три года наблюдали за более 7000 канадцами среднего и пожилого возраста, чтобы понять, какие факторы определяют благополучие немолодых людей.

Сотрудники Университета Торонто три года наблюдали за более 7000 канадцами среднего и пожилого возраста, чтобы понять, какие факторы определяют благополучие немолодых людей.

Оказалось, что человек, который испытывает в старости меньше всего когнитивных, физических и эмоциональных проблем, это состоящая в браке женщина, физически активная и не страдающая ожирением, никогда не курившая, имеющая более высокие, чем в среднем, доходы, не страдающая бессонницей, болезнями сердца и артритом, сообщает medicalXpress.

В качестве отправной точки исследователи отобрали участников, у которых было отличное здоровье: не было проблем с памятью или хронической боли, приводящей к инвалидности, серьезных психических заболеваний и физических недостатков, ограничивающих повседневную деятельность. У всех участников на момент начала исследования также имелась адекватная социальная поддержка, а уровень счастья и удовлетворенности жизнью был высоким.

К удивлению ученых, более 70% участников смогли сохранить отличное состояние здоровья в течение всех трех лет исследования. При этом успешное старение сильно зависело от возраста респондентов на начало исследования. Отличное здоровье сохранили три четверти тех, кому к началу исследования было 55-64 лет, и половина участников старше 80. «Примечательно, что половина участников в возрасте 80 лет и старше поддерживали эту чрезвычайно высокую планку когнитивного, физического и эмоционального благополучия в течение трех лет исследования. Это прекрасная новость для пожилых людей и их семей, которые ожидают после 80 лет стремительного спада», – говорят ученые.

Благополучие сильно зависело от веса: те, у кого не было ожирения, имели на 24% больше шансов на здоровую старость. «Наши результаты согласуются с другими исследованиями, которые показали, что ожирение было связано с целым рядом физических симптомов и когнитивных проблем и что физическая активность также играет ключевую роль в оптимальном старении, – говорят авторы. – Это подчеркивает важность поддержания соответствующего веса и ведения активного образа жизни на протяжении всей жизни».

Другим важным фактором был уровень дохода. 75% людей, имевших доход выше среднего, имели здоровую старость. Среди тех, кто нуждался, таких было 50%. «Возможно, что недостаточный доход вызывает стресс, а также ограничивает здоровый выбор, например в питании», – предполагают авторы исследования.