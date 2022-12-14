Учеными из США создан препарат против большинства штаммов коронавирусов

Ученые назвали собственную разработку DF-COV-01

Изучение показывает на новейший тип лечения COVID-19, так как прежний препарат, получаемый из медвежьей желчи и применяемый при болезнях печени, способен блокировать главный путь, по которому SARS-CoV-2 попадает в клетки человека. Об этом пишет Science Advances.

Ученые назвали собственную разработку DF-COV-01. Она предполагает собой молекулу-наживку для рецептора АСЕ2. Подобное заключение отличается от вакцины тем, что коронавирусу значительно труднее сражаться с наживкой АСЕ2, так как его изменения уменьшают умения передавать клетки. Исследования показали, что при активации конкретной части белка лекарство компактнее внедряется в вирус и продолжительнее работает в организме.

Так как для заражения большинству коронавирусов необходимо взаимодействие непосредственно с ACE2, препарат эффективен для абсолютно всех имеющихся штаммов и вероятно даже для будущих. При этом лекарственный элемент повреждает белки-шипы, чтобы патоген не имел возможность устанавливать связь с рецептором ACE2 в плоскости клетки и не имел возможность ее заражать.