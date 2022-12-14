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Новости В США подписан закон о признании однополых браков

В США подписан закон о признании однополых браков

Виктория Христова Дек 14, 2022 Новости, Новости Америки Комментарии к записи В США подписан закон о признании однополых браков отключены 65 Просмотров

Недавно Палата представителей Соединенных Штатов отправила на подписание президенту страны Джо Байдену законопроект, закрепляющий защиту однополых браков

Недавно Палата представителей Соединенных Штатов отправила на подписание президенту страны Джо Байдену законопроект, закрепляющий защиту однополых браков. Проект получил название «Закон об уважении брака». Документ нашел одобрение у 258 законодателей, в их числе 39 республиканцев. Против новой нормы выступили 169 конгрессменов.

В законопроекте указано, что легализация однополых браков по-прежнему не закреплена на федеральном уровне, однако, отныне штаты обязаны признавать оформленный в другом штате данный юридический факт.

При этом в рамках штата законодатели вправе ввести запрет на регистрацию браков между лицами одного пола.

Спикер Палаты Представителей Ненси Пелоси отметила, что такое решение позволит американцам вводить в законное русло отношения с любимыми людьми, не опасаясь запретов.

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