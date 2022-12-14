В США подписан закон о признании однополых браков

Недавно Палата представителей Соединенных Штатов отправила на подписание президенту страны Джо Байдену законопроект, закрепляющий защиту однополых браков. Проект получил название «Закон об уважении брака». Документ нашел одобрение у 258 законодателей, в их числе 39 республиканцев. Против новой нормы выступили 169 конгрессменов.
В законопроекте указано, что легализация однополых браков по-прежнему не закреплена на федеральном уровне, однако, отныне штаты обязаны признавать оформленный в другом штате данный юридический факт.
При этом в рамках штата законодатели вправе ввести запрет на регистрацию браков между лицами одного пола.
Спикер Палаты Представителей Ненси Пелоси отметила, что такое решение позволит американцам вводить в законное русло отношения с любимыми людьми, не опасаясь запретов.