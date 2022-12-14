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Британцы раскритиковали рождественскую открытку с Карлом III и Камиллой

Виктория Христова Дек 14, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи Британцы раскритиковали рождественскую открытку с Карлом III и Камиллой отключены 71 Просмотров

Британцы раскритиковали рождественскую открытку с фотографией короля Карла III и королевы-консорта Камиллы

Британцы раскритиковали рождественскую открытку с фотографией короля Карла III и королевы-консорта Камиллы. Негативные комментарии появились под соответствующим постом на официальной странице королевской семьи в Instagram.

На днях Карл III и Камилла представили свою первую рождественскую открытку в новом статусе. Портрет монаршей четы, который был напечатан на открытке, был сделан фотографом Самиром Хуссейном на собрании в Бремарском Королевском Хайленде 3 сентября. На снимке король Великобритании предстал в светлом костюме-тройке, белой рубашке и галстуке в полоску, а королева-консорт — в оливковом жакете и шляпке в тон. Присутствие последней, впрочем, возмутило британцев.

«Камилла? Нет, спасибо», «Я скучаю по Елизавете II», «Только мне она до сих пор не нравится? Мне жаль, но я не могу воспринимать ее как королеву», «Почему она на открытке? В этом году я ее не куплю. Она не является частью королевской семьи», «Она не королева», — писали в комментариях подписчики королевского аккаунта в социальной сети.

Некоторые негативные комментарии в соцсетях удалили, позже возможность комментирования и вовсе была заблокирована. Эта открытка – первая после смерти королевы Елизаветы. Британцы сочли, что Камилла не имеет права считаться королевой, так как разрушила брак Карла III.

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