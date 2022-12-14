Недвижимость: жажда советов и правильные решения

Надеясь выделиться среди конкурентов, Кристофер Саладор выпустил свое первое видео с советами по недвижимости в сентябре 2017 года.

Бывшая журналистка Мелани Бержерон дает советы в эфире программы “самые низкие цены на недвижимость” на канале “98,5” и в “проклятых резиденциях на Каса”. Видео брокера Кристофера Саладора набрало почти 450 000 просмотров на его канале YouTube по недвижимости 101. DuProprio только что создал команду, которая занимается производством веб-контента. Все они пытаются удовлетворить растущую жажду Общественного совета.

Бывшая журналистка, работавшая в TVA с 2006 по 2018 год, Мелани Бержерон бросила все ради брокерской деятельности в сфере недвижимости. Но СМИ догнали ее. « В марте 2021 года мне предложили вести радиошоу о недвижимости. Я не колебался, прежде чем согласиться. Я всегда любил популяризировать. И мне предлагали жениться на двух моих страстях».

Кроме того, она является соавтором документально-реалити-сериала проклятые резиденции Яника Пэрента, бывшего полицейского, ставшего брокером, который менее кричащий, чем следует из названия. “Мы говорим о людях, которые переживают драмы, но это не шоу уродов, которые вмешиваются в их жизнь, чтобы показать что-то дрянное”,-уточняет она. Это показывает, что некоторые люди переживают драмы и вынуждены продавать свою собственность, совершая шаги, о которых общественность не знает».

Надеясь выделиться среди конкурентов, Кристофер Саладор выпустил свое первое видео с советами по недвижимости в сентябре 2017 года. « В статье о маркетинге я читал, что к 2020 году до 90% онлайн-контента будет видео, – вспоминает он. Кроме того, один тренер поставил передо мной задачу снять 52 видео за один год” » Его первые шаги были нелегкими. « Я начал со своего телефона, я заикался, колебался, говорил слишком быстро или слишком медленно. Я пытался быть политкорректным, правильным и совершенным». Постепенно он обрел непринужденность. Под своими видео он предоставляет ссылку, по которой люди могут записаться на бесплатную консультацию с ним. « Сначала встречи проходили под капельницей. Во время пандемии пять консультаций в неделю проводились с помощью видеофильмов. Сегодня более 75 % моих клиентов приходят с YouTube».

Со своей стороны, DuProprio размещает канал на YouTube и свой веб-сайт, чтобы демократизировать процесс продаж. « Мы проводим телевизионные рекламные кампании, которые обеспечивают нам огромную узнаваемость бренда. Но за 15 секунд люди не всегда до конца понимают, что мы делаем и как мы это делаем, объясняет Джули Бенуа, генеральный директор и главный операционный директор. Наши платформы идеально подходят для более длинного контента». Компания создала несколько видеороликов, объясняющих свои услуги, но также выпускает несколько видеороликов, объясняющих этапы выставления недвижимости на продажу или рассказывающих о состоянии рынка. « В течение последних двух лет рынок катался на американских горках”, – добавляет г-жа Бенуа. Мы остаемся в курсе событий и договариваемся говорить об этом в наших видеороликах нейтрально».

Содержание Кристофера Саладора со временем менялось. Сначала он стремился рассказать людям о различных особенностях транзакции. Затем он заметил, что контент об инвестициях в недвижимость привлекает гораздо больше просмотров, подписчиков и вопросов. « Я также обнаружил, что к собеседованиям присоединилось гораздо больше людей”,-говорит он. Теперь я готовлю свои вопросы для гостя, мы общаемся непринужденно, и это избавляет меня от необходимости готовить все материалы. » Он также нанял человека, который будет заниматься вопросами недвижимости, которые больше всего интересуют общественность, чтобы подходить к ним по-своему.

Со своей стороны, Мелани Бержерон отвечает на вопросы слушателей и остается в курсе текущих событий. « Несколько недель назад речь шла о закрытии туннеля Луи-Ипполит-Лафонтен, и мы задавались вопросом, как это повлияет на наш выбор недвижимости. В другом контексте, если я увижу меньше перекупщиков, мы поговорим об этом». Молодая команда по производству контента в DuProprio продолжает прислушиваться к советникам по недвижимости. « Именно они разговаривают с клиентами, слышат их вопросы и опасения, – подчеркивает г-жа Бенуа. Это отличается от того, что было шесть месяцев назад, и изменится через три месяца. Мы пытаемся реагировать, создавая контент, который соответствует их потребностям” »

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Ольга Успенская

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