Недвижимость: возвращение к стабильности в 2023 году

Несмотря на замедление темпов экономического роста в 2023 году, профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) ожидает возврата к равновесию и рыночных условий, которые будут все больше благоприятствовать покупателям.

Несмотря на замедление темпов экономического роста в 2023 году, профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) ожидает возврата к равновесию и рыночных условий, которые будут все больше благоприятствовать покупателям.

Это особенно актуально в отдаленных районах Большого Монреаля. Мы говорим, в частности, о Квебеке, Сагене, Труа-Ривьер, а также о Северном и Восточном Квебеке, регионах, которые считаются более устойчивыми к увеличению затрат на финансирование.

« В целом, ожидается, что рынок жилой недвижимости провинции продолжит замедляться в 2023 году, хотя и в два раза меньшими темпами, чем в 2022 году, то есть с падением продаж на 9%», – резюмировал во вторник Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка APCIQ.

Для других регионов проблема доступа к собственности является более острой, превышая критический порог « доступности », считает APCIQ. Это особенно относится к Иль-де-Монреалю, Лавалю и их периферийным регионам, где проживает более 50% населения Квебека.

Эти регионы по-прежнему в большей степени подвержены перегреву, который поразил отрасль в последние годы. Таким образом, несмотря на то, что сильное повышение цен — важный компонент (+ 30% сделок) в этих регионах — почти исчезло с весны, столичный регион остается лидером на рынках, где цены превышают платежеспособность домохозяйств.

В Квебеке говорят о падении цен на 14% с мая по ноябрь 2022 года, что компенсирует большую часть роста на 19%, наблюдавшегося в первые пять месяцев года.

Следовательно, ожидается, что рынок жилой недвижимости Квебека продолжит замедляться в 2023 году, хотя и меньшими темпами, чем в 2022 году. Однако ожидается, что он останется благоприятным для продавцов из-за « исторически низкого »уровня запасов выставленных на продажу жилых домов.

Рынки, переоцененные из-за эффекта перепроданности, уже испытали значительные корректировки цен. Тем не менее, регионы Монреаля, Шербрука, Гатино и несколько курортных рынков (Лаврентид, Эстри, Ланодьер) все еще могут столкнуться с падением цен.

Ожидается, что в Квебеке из года в год будет продолжаться стабилизация средней цены с выгодой для одной семьи. По данным APCIQ, средняя цена дома на одну семью может снизиться на 5 % и составить 392 000 долларов.

С другой стороны, ожидается, что в более крупном районе Монреаля снижение цен будет более значительным : на 12% для дома на одну семью (средняя цена 477 000 долларов) и на 5% для кондоминиума (средняя цена 373 000 долларов).

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