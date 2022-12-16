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Новости В Мире Генассамблея ООН поддержала права палестинцев на природные ресурсы
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.

Генассамблея ООН поддержала права палестинцев на природные ресурсы

Виктория Христова Дек 16, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи Генассамблея ООН поддержала права палестинцев на природные ресурсы отключены 37 Просмотров

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, поддерживающую права палестинцев на свои природные ресурсы

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, поддерживающую права палестинцев на свои природные ресурсы и призывающую Израиль прекратить их эксплуатацию, 15 декабря пишет The New Arab.

Резолюция была принята почти единогласно, ее поддержали 159 государств. Десять воздержались, среди них Австралия и Южный Судан. В оппозиции оказались восемь стран, в том числе Израиль, США и Канада.

Резолюция, в которой содержится призыв положить конец израильской оккупации, касается Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и осажденного сектора Газа, а также Голанских высот.

«В соответствии с текстом [Генеральная] Ассамблея потребовала, чтобы Израиль, оккупирующая держава, прекратил эксплуатацию, ущерб, причинение утраты или истощения и создание угрозы природным ресурсам» в этих районах, говорится в репортаже о встрече на сайте ООН.

По рекомендации своего Экономического и финансового комитета Генеральная Ассамблея приняла проект резолюции, в котором выражается «серьезная обеспокоенность» уничтожением Израилем сельскохозяйственных земель и садов в Палестине.

Генеральная Ассамблея также выразила серьезную обеспокоенность в связи с разрушением Израилем жизненно важной инфраструктуры, такой как водопроводные и канализационные сети, а также электрические сети.

Она также осудила негативное воздействие израильских поселений на ресурсы и принудительное отвлечение водных ресурсов.

В резолюции содержится призыв к Израилю не препятствовать палестинскому развитию и экспорту обнаруженных ископаемых видов топлива.

 

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