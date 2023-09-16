Самые разные любопытные сведения из всех областей жизни

Очередной наш рассказ о любопытных сведениях из самых разных областей жизни. Коротко, но интересно. Можно порадовать близких знаниями!

Безупречно деньги подделывают очень редко. Известно, что управляющий делами императора Аврелиана подделывал монеты, пользуясь настоящими прессами. Фальшивомонетчик Виктор Баранов в СССР был шофером Михаила Горбачова и, украв бланки, получил доступ к Монетному двору. В Канаде Реаль Дюпон с братьями отпечатали 112 миллионов долларов в 1970ые годы на самодельном станке, причем безупречном. В Канаде же Джозеф Багдасарян сделал 15 миллионов долларов тоже на самодельном станке, сооруженном им самим с ювелирной точностью. Он отсидел за это преступление всего лишь 4 года.

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В 1917 году, 22 ноября, была создана Национальная Хоккейная Лига – сегодня самая известная лига в мире. В её состав вошли команды «Квебек Булдогз», «Монреаль Канаденс», «Монреаль Уонререрз» и «Оттава Сенаторс».

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Рекорд дальности полёта для одноместных планеров установлен аж в 1978 году новозеландцами: это были Джордсон, Слейт и Дрейк. На планерах они перелетели на расстояние 1254, 26 километра. В 1990 году Ганс-Вернер Гроссе и Карин Гроссе пролетели 1092,8 км.

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В разных книгах о былой жизни рассказывается, что дороги к мясобойне всегда покрывали солью – скот слизывал соль, пил воду в канавах и речках, набирал вес при взвешивании. Любопытно, а работники хладобоен не знали об этом?

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В Сибири и на Урале эвакуированных во время войны людей называли «выковыренными».

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Даниэль Дефо написал три романа о Робинзоне Крузо. В третьем тот путешествует по Сибири. А ещё Даниэль Дефо написал книгу «Беспристрастная история жизни и деятельности Петра Алексеевича, нынешнего царя Московии, от его рождения до настоящего времени».

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Самая популярная и известная фраза во всём мире из русской литературы – «Всё смешалось в доме Облонских».

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В детстве многие были уверены, что закон Авагадро (в равных объёмах идеального газа при одинаковом давлении и температуре содержится одинаковое число молекул» – это закон ананаса, хотя в школе биографию Авогдро, конечно, учили.

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Флейта Нептуна – музыкальный инструмент, установленный в заливе Сан-Франсиско. Инструмент устроен таким образом: Двадцать пять труб разного диаметра установлены вертикально в воде. Колебания воды при отливе-приливе и при проходе кораблей вызывают изменение давнления в трубах. Звуки подобраны такой тональности, чтобы мелодия получалась необычной и очаровывающей. Но в шторм волны и ветер музыку заглушают. Придумал и установил инструмент Питер Ричардс. Хотя, говорят, флейта эта долго не простояла – волны разбили.

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Царь Василий Иванович (Василий III) и его супруга Соломония Юрьевна Сабурова прожили вместе 20 лет. Затем царь сослал жену в Суздальский Покровский монастырь, разведясь с ней 28 ноября 1525 года. А 21 января следующего года женился на Елене Глинской. Причина была одна – бесплодие первой жены. А у Елены Глинской родился сын – который станет Иваном Четвёртым, более известным под именем Иван Грозный.