Самые разные любопытные сведения из всех областей жизни
Безупречно деньги подделывают очень редко. Известно, что управляющий делами императора Аврелиана подделывал монеты, пользуясь настоящими прессами. Фальшивомонетчик Виктор Баранов в СССР был шофером Михаила Горбачова и, украв бланки, получил доступ к Монетному двору. В Канаде Реаль Дюпон с братьями отпечатали 112 миллионов долларов в 1970ые годы на самодельном станке, причем безупречном. В Канаде же Джозеф Багдасарян сделал 15 миллионов долларов тоже на самодельном станке, сооруженном им самим с ювелирной точностью. Он отсидел за это преступление всего лишь 4 года.
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В 1917 году, 22 ноября, была создана Национальная Хоккейная Лига – сегодня самая известная лига в мире. В её состав вошли команды «Квебек Булдогз», «Монреаль Канаденс», «Монреаль Уонререрз» и «Оттава Сенаторс».
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Рекорд дальности полёта для одноместных планеров установлен аж в 1978 году новозеландцами: это были Джордсон, Слейт и Дрейк. На планерах они перелетели на расстояние 1254, 26 километра. В 1990 году Ганс-Вернер Гроссе и Карин Гроссе пролетели 1092,8 км.
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В разных книгах о былой жизни рассказывается, что дороги к мясобойне всегда покрывали солью – скот слизывал соль, пил воду в канавах и речках, набирал вес при взвешивании. Любопытно, а работники хладобоен не знали об этом?
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В Сибири и на Урале эвакуированных во время войны людей называли «выковыренными».
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Даниэль Дефо написал три романа о Робинзоне Крузо. В третьем тот путешествует по Сибири. А ещё Даниэль Дефо написал книгу «Беспристрастная история жизни и деятельности Петра Алексеевича, нынешнего царя Московии, от его рождения до настоящего времени».
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Самая популярная и известная фраза во всём мире из русской литературы – «Всё смешалось в доме Облонских».
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В детстве многие были уверены, что закон Авагадро (в равных объёмах идеального газа при одинаковом давлении и температуре содержится одинаковое число молекул» – это закон ананаса, хотя в школе биографию Авогдро, конечно, учили.
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Флейта Нептуна – музыкальный инструмент, установленный в заливе Сан-Франсиско. Инструмент устроен таким образом: Двадцать пять труб разного диаметра установлены вертикально в воде. Колебания воды при отливе-приливе и при проходе кораблей вызывают изменение давнления в трубах. Звуки подобраны такой тональности, чтобы мелодия получалась необычной и очаровывающей. Но в шторм волны и ветер музыку заглушают. Придумал и установил инструмент Питер Ричардс. Хотя, говорят, флейта эта долго не простояла – волны разбили.
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Царь Василий Иванович (Василий III) и его супруга Соломония Юрьевна Сабурова прожили вместе 20 лет. Затем царь сослал жену в Суздальский Покровский монастырь, разведясь с ней 28 ноября 1525 года. А 21 января следующего года женился на Елене Глинской. Причина была одна – бесплодие первой жены. А у Елены Глинской родился сын – который станет Иваном Четвёртым, более известным под именем Иван Грозный.