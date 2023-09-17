Федеральное правительство отменяет налог на добавленную стоимость при строительстве новых квартир

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что федеральное правительство отменит налог на товары и услуги (GST) при строительстве новых арендуемых квартир, чтобы помочь ускорить развитие предложения нового жилья.

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что федеральное правительство отменит налог на товары и услуги (GST) при строительстве новых арендуемых квартир, чтобы помочь ускорить развитие предложения нового жилья.

Этот шаг, который ранее широко рекомендовался наблюдателями рынка, был предпринят на фоне растущей критики кажущейся неспособности либеральной администрации справиться с кризисом доступности жилья.

“Федеральному правительству следует прислушаться к другим уровням власти, чтобы улучшить адресность трансфертов и свести к минимуму трения, которые мешают строительству большего количества домов”, – недавно заявил Дежарден. “Следует также рассмотреть другие налоговые льготы, такие как отмена налога на добавленную стоимость/HST на специально построенное арендное строительство”.

Трюдо сказал, что это всего лишь первая из серии мер, ориентированных на жилищное строительство, которые будет вводить федеральное правительство, сообщает CBC.

Муниципалитеты, которые планируют получить доступ к федеральному фонду ускоренного жилищного строительства, теперь будут обязаны отменить или изменить необоснованно ограничительную политику зонирования.

Трюдо также призвал участников рынка разработать эффективные планы по стабилизации цен на продукты питания в “ближайшей перспективе”, при этом премьер-министр предупредил о решениях, навязанных правительством, если бакалейщики не обеспечат эти планы ко Дню благодарения.

В связи с более высоким, чем ожидалось, ростом населения, стимулирующим ускоренный спрос, канадский сегмент аренды жилья постоянно испытывает дефицит предложения, поскольку новички продолжают скупать дома почти сразу после их выхода на рынок.

Алед аб Иорверт, заместитель главного экономиста Канадской корпорации ипотечного кредитования и жилищного строительства (CMHC), предупредил, что повышенные процентные ставки подливают масла в огонь, поскольку более высокие затраты на ипотеку вынуждают все больше канадцев дольше оставаться на рынке аренды жилья и все больше конкурировать с новичками в стране.

“У нас есть опасения, что более высокие процентные ставки приведут к довольно равномерному снижению объемов нового строительства объектов аренды”, – заявил недавно заместитель главного экономиста CMHC.

Однако министр жилищного строительства Шон Фрейзер заявил, что любые попытки скорректировать амбициозные иммиграционные цели Оттавы должны будут проходить через другие уровни правительства и через учреждения, которые “обязаны играть определенную роль в обеспечении жильем людей, которые приезжают сюда”.

“Когда мы смотрим в будущее планирования уровней иммиграции, мы хотим сохранить амбиции и иммиграционную политику, но мы хотим лучше согласовать нашу иммиграционную политику с поглощающей способностью сообществ, которая включает жилье, здравоохранение, инфраструктуру”, – сказал Фрейзер в интервью CTV.

“Важно, чтобы, когда мы ищем решение наших жилищных проблем, мы также фокусировались на том, что мы можем сделать для увеличения предложения”.

Федеральное правительство увеличит свой целевой показатель по числу вновь прибывающих до 500 000 человек в год к 2025 году.

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