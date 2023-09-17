Канада может собрать самые низкие за последние годы урожаи пшеницы и канолы

Канадские фермеры могут собрать чуть больше пшеницы и меньше рапса, чем ожидалось в начале лета, но урожаи в т.г. будут в целом невысокими из-за засухи.

Канадские фермеры могут собрать чуть больше пшеницы и меньше рапса, чем ожидалось в начале лета, но урожаи в т.г. будут в целом невысокими из-за засухи.

В частности, аналитики Statistics Canada в сентябрьском отчете несколько повысили прогноз урожая пшеницы в Канаде в 2023 г. – до 29,8 млн тонн против 29,5 млн тонн по августовской оценке. Это все же на 13% уступает результату в 2022 г. и станет вторым наименьшим показателем за последние 8 лет.

При этом эксперты StatsCan прогнозируют, что урожай пшеницы дурум в Канаде в т.г. может составить 4,1 млн тонн (4,3 млн тонн по предварительной оценке). Это на 30% ниже результата в 2022 г. и станет вторым наименьшим показателем за последние 13 лет.

Урожай канолы в 2023 г., по прогнозам аналитиков, может составить 17,4 млн тонн, что ниже предыдущего прогноза (17,6 млн тонн) и на 7% уступает результату в 2022 г. Текущий урожай масличной в Канаде также может стать самым низким на последние 9 лет.