Украина отправила в Канаду на конверсию первую партию урана

Украина отправила в Канаду первую партию урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате, для его последующей конверсии под нужды украинских АЭС. Об этом сообщила пресс-служба украинского “Энергоатома”.

“Первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате, была загружена и отправлена в Канаду, где на мощностях компании Cameco украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС”, – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Уточняется, что в сейчас спецтранспорт с ураном движется по территории Европы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что совместно с канадской компанией Cameco Corporation разрабатываются проекты по инвестициям и модернизации украинской урановой отрасли, а также что украинский “Энергоатом” подписал документы, в соответствии с которыми Cameco на протяжении 2024-2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности “Энергоатома” в гексафториде природного урана, обеспечивая услуги по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. В свою очередь “Энергоатом” будет продавать Канаде добываемый на Украине уран “в полном объеме добычи элемента”.

Кроме того, ранее “Энергоатом” и американская Holtec International договорились о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Соглашение предусматривает строительство первого реактора, вывода его на минимальную регулируемую мощность и подключение к сети до марта 2029 года.