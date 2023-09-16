Осень может быть очень похожа на август для многих канадских рынков жилья

По мере того как лето сменяется осенью и наступает прохладная погода, рынок жилья уже вступил в фазу охлаждения, отражая тенденции, наблюдавшиеся в августе. В своем последнем отчете Роберт Хог, помощник главного экономиста RBC Economics, отмечает, что повышение процентных ставок Банком Канады этим летом значительно ослабило то, что изначально было устойчивым весенним рынком.

По мере того как лето сменяется осенью и наступает прохладная погода, рынок жилья уже вступил в фазу охлаждения, отражая тенденции, наблюдавшиеся в августе. В своем последнем отчете Роберт Хог, помощник главного экономиста RBC Economics, отмечает, что повышение процентных ставок Банком Канады этим летом значительно ослабило то, что изначально было устойчивым весенним рынком.

Августовские рыночные отчеты различных местных советов по недвижимости указывают на заметное изменение баланса спроса и предложения в нескольких ключевых городах. Ванкувер, долина Фрейзер, Торонто и Гамильтон входят в число областей, где это изменение баланса наиболее очевидно, в то время как рынок Калгари остается “исключительно устойчивым”.

“В соответствии с тенденциями восстановления баланса появляется все больше свидетельств того, что весенний рост цен в Онтарио и Британской Колумбии подходит к концу”, – объясняет Хог. Местные советы по недвижимости сообщили о небольшом ежемесячном снижении индекса цен на жилье MLS (HPI) в Ванкувере, долине Фрейзер и Торонто. Тем не менее, стоимость недвижимости в Калгари продолжает расти, чему способствуют миграция и процветающая экономика провинции.

Несмотря на увеличение запасов, ожидается, что покупатели будут сохранять осторожность во многих частях Канады этой осенью. Высокие процентные ставки, сохраняющиеся проблемы с ценовой доступностью и надвигающаяся угроза рецессии могут стать существенными препятствиями на пути материального восстановления. Хог предполагает, что с любым существенным ускорением восстановления рынка, скорее всего, придется подождать до снижения процентных ставок в 2024 году.

В августе в районе Большого Торонто наблюдалось замедление темпов роста, при этом продажи вторичного жилья снизились еще на 1,0% в месячном исчислении с учетом сезонных колебаний.

Хог объясняет: “То, что сдерживает рынок, все в меньшей степени связано с отсутствием вариантов покупки. За последние пять месяцев, в том числе в августе, заметно быстро росли новые предложения и товарные запасы. Скорее, это все больше отражает ухудшение настроений покупателей перед лицом высоких процентных ставок, крайне низкой доступности по цене и ослабления экономики”.

Условия спроса и предложения восстановились, и соотношение продаж к новым объявлениям приблизилось к рыночным показателям покупателей. Цены снизились впервые с февраля, сигнализируя о стагнации рынка в ближайшей перспективе.

Район Монреаля

В районе Монреаля растущее предложение домов на продажу привело к увеличению потока сделок, при этом количество новых объявлений увеличилось в четвертый раз за пять месяцев. Условия соотношения спроса и предложения остаются несколько напряженными, несмотря на то, что на рынок выходит все больше продавцов, что оказывает скромную, но неравномерную поддержку стоимости недвижимости.

“В августе средняя цена на отдельно стоящий дом выросла на 1,1% по сравнению с июлем, тогда как на кондоминиумы она снизилась на 0,5%. Недвижимость, расположенная на острове Монреаль, в целом подорожала больше, чем в Лавале, а также на Северном и Южном побережьях.” Хог ожидает дальнейшего умеренного повышения в ближайшей перспективе.

Район Ванкувера

Весеннее ралли в Ванкувере утратило импульс, и покупатели отступили в августе. Повышение ставок Банком Канады выбило из колеи потенциальных покупателей, несмотря на увеличение количества домов, выставленных на продажу.

“Последовательное увеличение числа домов, выставленных на продажу с апреля, которое достигло 15—месячного максимума в августе, должно было подстегнуть их, вместо этого предложив возможности разблокировать отложенный спрос, который сформировался во время годовой коррекции рынка. Конечным результатом является более сбалансированный рынок. И с исчезновением напряженности этой пружины цены теряют поддержку”.

Совокупный индекс деловой активности MLS в Ванкувере немного снизился в период с июля по август впервые с марта. Хог прогнозирует, что более “осторожный тон” сохранит цены на прежнем уровне в ближайшие месяцы.

Калгари

Калгари по-прежнему остается выдающимся рынком: продажи вторичного жилья в августе, по оценкам, выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний. Растущее предложение существенно не ослабило напряженность на рынке, поскольку запасы остаются исключительно низкими. Высокий спрос и стремительный рост населения сохранят высокую конкурентоспособность рынка для покупателей. Совокупный показатель MLS HPI в Калгари вырос на 7,9% по сравнению с прошлым годом, что является самым значительным достижением среди основных канадских рынков. Хог говорит, что в краткосрочной перспективе нет никаких непосредственных признаков тенденции к охлаждению.

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