По стране бродит жуткий оборотень – человек-волк. Не выходите по ночам!

Оборотень из Камураски наведался в Квебекград и ожидается в Монреале. Будьте крайне осторожны! А власти бездействуют, безобразие!

Хотя нам очень страшно, но мы сжали зубы и воспроизводим ниже сообщение из газеты Gazette de Québec от 10 июля 1766 года. Перед прочтением статьи рекомендуем принять валерьянки:

10 июля 1766 года.

Как стало известно нашей газете, в деревне Saint-Roch, что вблизи Cap Mouraska (Kamouraska) вновь объявился оборотень. Днём это страшное существо предстаёт перед людьми в виде нищенствующего бродяги, а ночью оно обращается в жуткого волка, который бегает по округе и охотится на одиноких путников.

Жители района признают, что днём “нищий” очень убедительно просит милостыню, завораживая встречных, которые делятся с ним последним. По свидетельствам жителей, этот оборотень наведывался и в город Квебек, где провёл несколько дней в прошлом месяце. Судя по его же словам (днём он выглядит, как обычный человек и может вести беседу), этот оборотень собирается отправиться в Монреаль, где, несомненно, он продолжит свои нападения.

Оборотень живёт в Камураске уже несколько лет. 2 декабря прошлого года он проник в овчарню и зарезал несколько овец, а ещё до этого порвал сторожевую собаку местного лесничего. А 3 ноября проошлого года его подстрелили охотники, решив, что жители от чудовища избавились, да не тут-то было. Оборотень держит в страхе всю округу и даже столицу.

Общественность задаёт вопрос – доколе мы будем терпеть бесчинства оборотня? Не пора ли положить конец страшному зверю, принимающему обличье человека? Доколе жители будут бояться выходить по ночам? Почему священнослужители не возьмут дело в свои руки и не избавятся от исчадия ада?

Просим считать эту статью официальным обращениям к властям.

Примечание от WeMontreal: Легенда об оборотне из Камураске (loup-garou de Kamouraska) ходит вот уже сотни лет. Один из вариантов её мы приводим ниже, хотя версий предания множество и детали меняются в зависимости от источника:

… В регионе Камурска жил мужчина, который пренебрегал своими религиозными обязанностями и работал даже в дни, когда церковь предписывала отдыхать. Однажды, когда он работал в поле в воскресенье, он внезапно превратился в оборотня. Именно так судьба и Господь наказывали тех, кто пренебрегал священными заповедями.

С тех пор этот человек каждую ночь превращался в волка и бродил по окрестным деревням, пугая жителей. Жители района пытались поймать оборотня, но он всегда ускользал от них.

Наконец, местный священник решил вмешаться. Он смог поймать обортня в ловушку и проклясть его, чтобы он больше никогда не мог превратиться в волка. После этого оборотень вернулся к своему человеческому облику, но его жизнь была разбита, и он вскоре ушел из деревни.

С тех пор эту историю передают в Квебеке из поколения в поколение.