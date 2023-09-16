Острова Торонто – если будете в этом городе, обязательно посетите это изумительное по красоте место

Острова Торонто – интересная достопримечательность города, место, которое имеет смысл посетить, если вы едете в столицу провинции Онтарио.

Как правило, туристы, посещающие город Торонто, на эти острова не попадают. Потому что и других маршрутов достаточно, и потому что добираться до них не так, чтобы очень просто было. А навестить эту цепочку островов смысл имеет, если вы любите природу и если хотите насладиться панорамным видом города Торонто со стороны озера Онтарио.

Острова Торонто (Toronto Islands) — это группа небольших естественных островов, расположенных непосредственно к югу от центра Торонто, в озере Онтарио. Острова состоят из 15 основных островов, общей площадью около 820 акров (332 га). Эти острова являются единственными островами в западной части озера Онтарио.

До 1850-х годов островов не было! На этом месте два века назад располагалась длинная полоса песчаных отмелей. Но, в конце концов, эти отмели отделялись от материка в результате регулярных штормов и бурь, которые размыли перешейки. Но и с тех пор форма островов менялась из-за естественной эрозии, а в последние десятки лет и из-за деятельности человек..

Сегодня на островах Торонто расположены парки, пляжи, яхт-клубы, а также аттракцион для детей — Centreville Amusement Park. И, как мы уже заметили выше с островов открывается потрясающий виды на городской пейзаж Торонто.

Основной способ попасть на острова — это водный транспорт: существует регулярное паромное сообщение между материком и различными частями островов. Многие берут с собой велосипеды, и велосипедные прогулки вдоль островов весьма популярны среди посетителей.

Несмотря на близость к городу, на островах есть несколько жилых домов. Это уникальное мест для проживания в Торонто – здесь нет автомобилей, транспорт ограничен велосипедами, тележками и лодками.

Острова Торонто — это отличное место для наблюдения за птицами и другой природой. Здесь можно встретить разнообразные виды растений и животных.

Заметим, что острова славятся своими пляжами. Например, Hanlan’s Point Beach известен как один из немногих пляжей в Торонто, где разрешен нудизм.

Одним словом, эти острова — прекрасное место для отдыха от городской суеты, прогулок на свежем воздухе или активного времяпрепровождения на воде.

И заметим в заключение, что аэропорт Бишоп (Billy Bishop Toronto City Airport – обычно называемый Billy Bishop Airport или просто Toronto City Airport) расположен на острове Toronto Island, который является частью островов Торонто. Этот аэропорт — второй по величине в Торонто после Toronto Pearson International Airport, он обслуживает региональные рейсы, в основном в США и Канаде, включая Монреаль. От материка до аэропорта можно добраться на пароме (буквально несколько минут плавания), а то и просто пройти по пешеходному подземному туннелю, который проложен под водой.