Неизвестная планета: Достопримечательности Неаполя

Перечислять все интересные места Неаполя можно было бы бесконечно долго. Составляйте маршрут путешествия по городу, ориентируясь на свое свободное время.

Перечислять все интересные места Неаполя можно было бы бесконечно долго. Составляйте маршрут путешествия по городу, ориентируясь на свое свободное время.

Вулкан Везувий. Один из наиболее известных и грозных вулканов на всей Земле, появившийся на свет тысячелетия назад. Немногие достопримечательности Неаполя способны сравниться с Везувием по количеству интересующихся ими людей. Ежегодно к жерлу «огнедышащего дракона» поднимается около 4 миллионов человек. Туристы взбираются ввысь по тропинке, проложенной по вулканическому пеплу, пемзе и застывшей лаве (примерно 30 лет назад местный фуникулер разрушило страшное землетрясение). Для того чтобы облегчить дорогу паломников, на пути имеются скамейки для отдыха. Все трудности подъема целиком окупают себя невероятными видами, открывающимися с вершины Везувия.

Помпеи. Древний город и археологический комплекс, в свое время уничтоженный извержением Везувия. За последние несколько десятилетий проделывалась огромная реставрационная работа, позволившая восстановить многие объекты Помпеи практически в первозданном виде. Отметим что знаменитый храм Аполлона, созданный в восьмом веке до нашей эры, все еще представляет собой просто руины. О том, насколько величественным он был, можно судить по остаткам фресок и двум сохранившимся колоннам. Замечательные местные памятники, осмотреть которые может каждый турист: Дом Фавна, Амфитеатр, Дом Венеры и Термы. Ваша поездка в Италию будет неполноценной, если вы откажитесь от визита к Помпее.

Геркуланум. Еще один древнейший город, который был уничтожен Везувием. От его развалин до Торре дель Греко простирается «золотая миля» – путь, вдоль которого возвышаются красивые здания 17 столетия. Несмотря на страшную катастрофу, руины все-таки имеют более-менее целостный вид. Раскопки тут проводятся регулярно, и позволяют своими глазами увидеть жизнь римского народа, которая велась три тысячи лет назад. Наравне с Помпеей, Геркуланум входит не только в рейтинг “главные достопримечательности Италии“, но и в список объектов ЮНЕСКО.

Площадь Плебишито. Самая обширная и знаменитая площадь города, любимая и путешественниками, и самими местными жителями. Здесь возвышается Дворец Префектуры, храм. Св. Франциска и Королевский дворец. После осмотра достопримечательностей, туристы могут отдохнуть в многочисленных уютных кафе. На Плебишито нередко устраиваются выставки, выступления народных артистов и музыкальные фестивали.

Королевский дворец. Внутри роскошного здания есть три десятка залов, в которых сохранилось оригинальное убранство. Большинство помещений отведено под Национальную библиотеку с ее редчайшими папирусами и тысячами томов книг. Непременно осмотрите Тронный зал и зал Геркулеса. Опытные гиды в Неаполе расскажут множество интересных фактов о хранящихся тут ценностях.

Неаполитанский залив. Лучший вариант того, что посмотреть в Неаполе за 1 день всей семьей. Природная достопримечательность омывает запад страны. Если вы хотите позагорать и поплавать, более подходящего места вам не найти. Ваш отдых будет проходить в окружении невероятных панорам Тирренского Моря, вулкана Везувия и самого города. Климатические условия Неаполитанского залива признаны одними из самых благоприятных в государстве. Количество солнечных дней в году превышает 280 дней. По бокам залива расположились цветущие курортные города Капри и Искья, на юго-востоке – Сорренто. Особенно прекрасные виды открываются в часы заката и восхода солнца.

Мы надеемся, что те достопримечательности Неаполя, фото с названиями и описанием которых вы сейчас увидели, помогут вам создать собственный увлекательный экскурсионный маршрут.