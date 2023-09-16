Huawei решила отметить годовщину возвращения финдиректора новым смартфоном

Компания Huawei Technologies выпустит свои флагманы серии Mate 60 и складной смартфон Mate X5 во вторую годовщину возвращения в Китай Мэн Ваньчжоу, дочери основателя китайского телекоммуникационного гиганта Рена Чжэнфэя, после трехлетнего содержания под стражей в Канаде.

Компания Huawei Technologies выпустит свои флагманы серии Mate 60 и складной смартфон Mate X5 во вторую годовщину возвращения в Китай Мэн Ваньчжоу, дочери основателя китайского телекоммуникационного гиганта Рена Чжэнфэя, после трехлетнего содержания под стражей в Канаде.

25 сентября Huawei представит свои новые мобильные телефоны, персональные компьютеры и планшетные чипы.

Мэн, которая также является заместителем председателя совета директоров, финансовым директором и ротационным председателем совета директоров Huawei, была задержана в международном аэропорту Ванкувера в декабре 2018 года в связи с предъявленным ей правительством США обвинением в нарушении американских санкций против Ирана и мошенничестве. После освобождения 25 сентября 2021 г. она вернулась в Шэньчжэнь, где находится штаб-квартира Huawei.

29 августа компания Huawei объявила о начале предпродаж серии Mate 60, в которую входят модели Mate 60, Mate 60 Pro и Mate 60 Pro Plus, а также Mate X5. Новинки привлекли большое внимание покупателей, которые поспешили оформить предварительный заказ на них в Интернете и за его пределами. По словам представителей Huawei, совокупный объем поставок смартфонов Mate достиг 100 млн единиц.

Ранее Yicai стало известно, что некоторые поставщики Huawei почувствовали оживление на рынке и ожидают, что поставки компании будут и дальше способствовать росту рынка.

По данным полупроводниковой информационной платформы TechInsights, общий объем поставок смартфонов Huawei в этом году, скорее всего, вырастет на 36% по сравнению с предыдущим годом — до 35 млн штук. Ожидается, что к концу года поставки Mate 60 Pro в Китае превысят один миллион единиц.

«В долгосрочной перспективе бесперебойность поставок Huawei является важным фактором, влияющим на показатели рынка», — отметил Иван Лам, старший аналитик Counterpoint Research. По его словам, продажи Mate 60 Pro превысят семь миллионов единиц, если поставки будут обеспечены.

По сообщениям СМИ, в этом году компания Huawei повысит планку поставок мобильных телефонов до 40 млн штук. Минг-Чи Куо, аналитик TF International Securities, обновил свой прогноз, согласно которому в следующем году объем поставок мобильных телефонов Huawei достигнет 60 млн единиц.

Однако поставки смартфонов Huawei все еще далеки от пикового значения, превышающего 200 млн единиц в 2019 году.

По данным International Data Corporation, в первом полугодии Huawei заняла 15,6% китайского рынка мобильных телефонов стоимостью выше $600, уступив лишь Apple.