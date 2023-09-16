Ураган «Ли» ворвется в Канаду значительно раньше, чем предполагалось

Берегов Канады ураган «Ли» достигнет в первой половине субботы, 16 сентября, а не в ночь на 17 сентября, как прогнозировали ранее, сообщает 15 сентября Национальное метеобюро Канады.

Берегов Канады ураган «Ли» достигнет в первой половине субботы, 16 сентября, а не в ночь на 17 сентября, как прогнозировали ранее, сообщает 15 сентября Национальное метеобюро Канады.

Скорость ветра в эпицентре урагана, который сформировался в Атлантическом океане, превысит 30 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Метеобюро уже распространило штормовое предупреждение для атлантических провинций Канады. В Новой Шотландии уже 16 сентября высота волн у береговой линии может достигать 4-6 м при прохождении урагана. Но уже 17 сентября «Ли» ослабеет до уровня тропического шторма.

В данный момент сила урагана оценивается на уровне первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ветряной поток в эпицентре «Ли», который Он движется вдоль Восточного побережья США в сторону Канады, достигает 38 м/с.

Напомним, Канадский центр по наблюдению за ураганами распространил информацию о том, что ураган «Ли», ослабев до уровня шторма, достигнет берегов Канады 17 сентября.