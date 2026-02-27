«ПУЭРТО-ВАЛЬЯРТА НИКОГДА ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ» — КАНАДЦЫ ЗАСТРЯЛИ В МЕКСИКЕ

Федеральное правительство Канады приказало своим гражданам не покидать укрытия. Аэропорт закрыт, дороги заблокированы, туристы не знают, когда вернутся домой

Воскресенье должно было запомниться финалом Олимпиады. Запомнилось другим.

Вскоре после окончания хоккейного матча между Канадой и США тысячи туристов в Пуэрто-Вальярта начали получать тревожные сообщения от своих отелей: оставайтесь на территории, не выходите. С севера города, из курортных зон в нескольких километрах от центра, в небо поднимались столбы чёрного дыма — сразу с нескольких сторон.

К вечеру понедельника федеральное правительство Канады официально приказало своим гражданам укрыться и не покидать помещений.

Лиза Морден из Торонто встретила воскресное утро так же, как большинство канадцев в Мексике — у экрана телевизора, с хоккеем.

— Я встала рано, как и большинство канадцев, чтобы посмотреть игру, и заметила огромный клуб чёрного дыма, — написала она в письме CTVNews.ca. — Потом правее появился ещё один пожар, потом ещё один. Похоже, они систематически двигались вдоль популярной набережной Малекон, где обычно полно туристов, и поджигали всё по дороге — в сторону отелей и аэропорта. Потом мы услышали шквал выстрелов — настоящая перестрелка, с взрывами.

Морден наблюдала происходящее с балкона своего кондоминиума Сorrento, где укрывались и другие канадцы.

— Довольно страшно, — написала она.

Пэт Силвер из восточного Торонто вместе с партнёром Тимом Филиппсом проводит несколько месяцев в году в своём доме в курортном районе Нуэво-Вальярта. Она говорит, что Пуэрто-Вальярта «никогда не видел такого насилия».

По её словам, утром в воскресенье поступили сообщения о том, что картель Халиско Новое поколение вышел на улицы — поджигает магазины, машины и автобусы, стреляет без разбора. Члены картеля разбросали шипы на дорогах, чтобы предотвратить передвижение транспорта.

— Людям сказали не открывать двери никому — даже тем, кто представляется полицейскими, — рассказала Силвер. — Все магазины закрыты сегодня и, вероятно, завтра. Нам велели зарядить устройства и беречь воду: картели могут атаковать инфраструктуру.

Те, кто должен был улететь в воскресенье, обнаружили, что аэропорт закрыт. Часть туристов оказалась без жилья — расчётное время выезда прошло, а когда откроются рейсы, никто не знал. По территориям курортов бродили люди с чемоданами, пытаясь выяснить, можно ли продлить номер или найти другое жильё.

Дороги и пляжи опустели. Город замер.

Насилие вспыхнуло после того, как мексиканская армия в воскресенье уничтожила Немесио Рубена Осегеру Сервантеса — известного как Эль Менчо — главаря одного из самых мощных наркокартелей страны. Волна поджогов и перестрелок прокатилась по Пуэрто-Вальярта и ряду других мексиканских городов в течение нескольких часов после операции.

Министерство иностранных дел Канады к вечеру понедельника получило 440 звонков от граждан в регионе.

