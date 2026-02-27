«ПУЭРТО-ВАЛЬЯРТА НИКОГДА ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ» — КАНАДЦЫ ЗАСТРЯЛИ В МЕКСИКЕ

Воскресенье должно было запомниться финалом Олимпиады. Запомнилось другим.
Вскоре после окончания хоккейного матча между Канадой и США тысячи туристов в Пуэрто-Вальярта начали получать тревожные сообщения от своих отелей: оставайтесь на территории, не выходите. С севера города, из курортных зон в нескольких километрах от центра, в небо поднимались столбы чёрного дыма — сразу с нескольких сторон.
К вечеру понедельника федеральное правительство Канады официально приказало своим гражданам укрыться и не покидать помещений.
Лиза Морден из Торонто встретила воскресное утро так же, как большинство канадцев в Мексике — у экрана телевизора, с хоккеем.
— Я встала рано, как и большинство канадцев, чтобы посмотреть игру, и заметила огромный клуб чёрного дыма, — написала она в письме CTVNews.ca. — Потом правее появился ещё один пожар, потом ещё один. Похоже, они систематически двигались вдоль популярной набережной Малекон, где обычно полно туристов, и поджигали всё по дороге — в сторону отелей и аэропорта. Потом мы услышали шквал выстрелов — настоящая перестрелка, с взрывами.
Морден наблюдала происходящее с балкона своего кондоминиума Сorrento, где укрывались и другие канадцы.
— Довольно страшно, — написала она.
Пэт Силвер из восточного Торонто вместе с партнёром Тимом Филиппсом проводит несколько месяцев в году в своём доме в курортном районе Нуэво-Вальярта. Она говорит, что Пуэрто-Вальярта «никогда не видел такого насилия».
По её словам, утром в воскресенье поступили сообщения о том, что картель Халиско Новое поколение вышел на улицы — поджигает магазины, машины и автобусы, стреляет без разбора. Члены картеля разбросали шипы на дорогах, чтобы предотвратить передвижение транспорта.
— Людям сказали не открывать двери никому — даже тем, кто представляется полицейскими, — рассказала Силвер. — Все магазины закрыты сегодня и, вероятно, завтра. Нам велели зарядить устройства и беречь воду: картели могут атаковать инфраструктуру.
Те, кто должен был улететь в воскресенье, обнаружили, что аэропорт закрыт. Часть туристов оказалась без жилья — расчётное время выезда прошло, а когда откроются рейсы, никто не знал. По территориям курортов бродили люди с чемоданами, пытаясь выяснить, можно ли продлить номер или найти другое жильё.
Дороги и пляжи опустели. Город замер.
Насилие вспыхнуло после того, как мексиканская армия в воскресенье уничтожила Немесио Рубена Осегеру Сервантеса — известного как Эль Менчо — главаря одного из самых мощных наркокартелей страны. Волна поджогов и перестрелок прокатилась по Пуэрто-Вальярта и ряду других мексиканских городов в течение нескольких часов после операции.
Министерство иностранных дел Канады к вечеру понедельника получило 440 звонков от граждан в регионе.
