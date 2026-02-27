КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ МОНРЕАЛЕЦ НЕ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО НОРМАЛЬНОГО МАГАЗИНА ПЕШКОМ

Исследование Университета Конкордия показало: проблема доступа к здоровому питанию в Монреале куда серьёзнее, чем принято считать

Десять минут пешком — казалось бы, немного. Но именно столько, по мнению урбанистов, должно отделять жителя города от ближайшего продуктового магазина. В Монреале этот стандарт недостижим для каждого пятого жителя.

Такой вывод сделала Сепиде Хоррамисарвестани — аспирантка кафедры географии, планирования и экологии Университета Конкордия, посвятившая несколько месяцев изучению доступности здорового питания в городе.

Исследователь использовала три сценария передвижения — пешком, на велосипеде и в комбинации активных видов транспорта с общественным. За основу был взят принцип «квартального планирования»: все необходимые услуги должны быть доступны без автомобиля.

Результаты оказались тревожными.

— Около 20 процентов монреальцев не имеют доступа к продуктовому магазину в радиусе десяти минут ходьбы от дома, — говорит Хоррамисарвестани. — Но проблема не только в количестве магазинов. Примерно половина населения не имеет достаточного выбора — а это тоже часть доступности.

Особенно уязвимы пожилые люди и люди с ограниченными возможностями передвижения. Среди проблемных зон исследование особо выделяет Монреаль-Нор и пригороды в целом.

Развитая велосипедная инфраструктура Монреаля частично сглаживает неравенство: районы с велодорожками показали лучшие результаты доступности. Однако наиболее эффективным решением остаётся сочетание активных видов передвижения с общественным транспортом.

— Наши результаты показывают, что доступ к здоровому питанию можно существенно улучшить, расположив магазины рядом с остановками общественного транспорта, — поясняет исследователь. — Тогда люди смогут забирать продукты по дороге домой с работы.

Рекомендации конкретны: велосипедная инфраструктура вокруг продуктовых магазинов, стойки для сумок на велопарковках, интеграция торговых точек с транспортными узлами. По расчётам команды, такой подход мог бы обеспечить практически полный охват города.

Методология исследования, по словам Хоррамисарвестани, применима и к другим городам. Однако она предупреждает: в пригородах и небольших канадских городах ситуация ещё сложнее — там городская среда исторически проектировалась под автомобиль, а не под пешехода.

Следующий проект исследователя будет посвящён пространственному распределению торговых точек и их эмоциональному измерению — тому, как городская коммерческая среда влияет на ощущение места.

