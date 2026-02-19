Гражданин США или обладатель Грин-Карты, проживающий в Канаде: обзор налоговых обязанностей и рисков

На практике нередко случается, что в ходе налогового или наследственного планирования, как при жизни клиента, так и после его смерти, выясняется, что лицо обладает гражданством США или статусом постоянного резидента (грин-картой). Иногда этот статус больше не имеет для него практической ценности или личной необходимости. Тем не менее, с налоговой и отчётной точек зрения он способен повлечь за собой значительные последствия, о которых часто не подозревают. Понимание этих последствий имеет ключевое значение для предотвращения дорогостоящих ошибок и для правильного выбора стратегических решений.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП: ВСЕМИРНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ США

Налоговая система США основана на принципе гражданства и иммиграционного статуса, а не исключительно налогового резидентства. Это означает, что гражданин США или держатель грин­карты обязан, как правило, ежегодно подавать налоговую декларацию в налоговую инспекцию США и декларировать мировой доход, даже если он постоянно проживает в Канаде и уже платит канадские налоги.

Следовательно, любой доход, от заработной платы и дивидендов до прироста капитала и арендных поступлений, должен рассчитываться по американским налоговым правилам, которые зачастую отличаются от канадских. Могут возникать расхождения в налоговом режиме и случаи частичного двойного налогообложения, несмотря на наличие механизмов зачёта иностранных налогов.

Например, в Канаде прибыль от продажи основного места жительства, как правило, полностью освобождается от налога на прирост капитала, тогда как в США применяется лишь ограниченное освобождение (до 250 000 USD прибыли на одного собственника и до 500 000 USD для супругов при совместной декларации). Сумма сверх этого лимита может облагаться налогом в США, даже если в Канаде налог отсутствует.

ОТЧЁТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК РИСКА

Наиболее серьёзные трудности часто связаны с обязанностями по раскрытию информации. Законодательство США требует от своих налогоплательщиков декларировать иностранные активы, чтобы налоговые органы могли отслеживать доходы за пределами страны.

Наиболее известным примером является отчёт по счетам в иностранных банках (Foreign Bank Account Report). Любое лицо США (то есть любой гражданин, резидент или юридическое лицо США) обязано подавать его, если совокупный баланс иностранных финансовых счетов превышал 10 000 USD в любой момент года. Это требование распространяется на банковские счета, инвестиционные счета, а также на такие распространённые канадские накопительные инструменты как RRSP/REER, TFSA/CELI и RESP/REEE. Например, если лицо США имеет RRSP/REER на сумму более 10 000 USD, оно обязано подать этот отчёт вместе со своей американской декларацией.

В зависимости от конкретных фактов и структуры активов налогоплательщика могут также потребоваться дополнительные отчетные формы, включая, например, форму 8938 (иностранные финансовые активы) и форму 5471 (участие в иностранных корпорациях). Например, резидент Канады, владеющий акционерным обществом в Канаде, должен учитывать возможные требования к отчетности по иностранным активам и корпорациям при управлении такими активами.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРАФЫ

В отличие от канадской системы, где штрафы обычно зависят от суммы неуплаченного налога, многие американские санкции установлены в фиксированных суммах и применяются даже при отсутствии налога к уплате.

Например, последствия непредставления отчетности могут включать:

Около 10 000 USD за непреднамеренное непредставление отчета о зарубежных (в том числе канадских) банковских счетах FBAR;

При умышленном непредставлении отчета FBAR, ежегодно до 100 000 USD или 50% от счёта, который не был задекларирован;

10 000 USD ежегодно за неподачу отчета о долях в иностранных (в том числе канадских) корпорациях; и

10 000 USD за неподачу отчета об иностранных (в том числе канадских) финансовых активах.

В ряде случаев непредставление отчёта приостанавливает течение срока давности, что может оставить налогоплательщика под риском ответственности на неопределённый срок.

КАНАДСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ИХ АМЕРИКАНСКИЙ РЕЖИМ

Канадские зарегистрированные накопительные планы не всегда одинаково признаются американскими налоговыми органами.

RRSP/REER обычно получает благоприятный режим благодаря налоговому соглашению между Канадой и США, позволяющему отложить налогообложение. Напротив, TFSA/CELI и RESP/REEE часто не признаются аналогично, и доходы внутри этих счетов могут облагаться налогом в США ежегодно, даже если в Канаде они освобождены.

Кроме того, такие счета могут квалифицироваться по американским правилам как иностранные трасты, что влечёт дополнительные формы отчётности и риск серьёзных штрафов. Инвестиции в канадские паевые фонды могут подпадать под режим PFIC (Passive Foreign Investment Company), один из наиболее обременительных налоговых режимов США.

КАНАДСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ США

Некоторые канадские налоговые преимущества не имеют американского аналога. Например, канадский вычет по приросту капитала для определённых акций малых предприятий или сельскохозяйственных активов может существенно уменьшить или устранить налог в Канаде. Однако США аналогичной льготы не предоставляют, поэтому прибыль может облагаться налогом в США, несмотря на канадское освобождение.

Иногда эффект смягчается зачётом иностранных налогов, однако это требует детального расчёта и анализа накопленных налоговых кредитов.

ВЛАДЕНИЕ КАНАДСКОЙ КОМПАНИЕЙ ЛИЦОМ США

Если гражданин США владеет значительной долей в канадской корпорации, могут применяться антиотсроченные правила США, например режим Controlled Foreign Corporation (CFC).

Эти нормы могут привести к включению части дохода компании в личный доход акционера, даже если компания не выплачивала дивиденды и акционер ничего не получал. Дополнительные положения могут облагать корпоративную прибыль, считающуюся недостаточно обложенной на местном уровне.

Такие ситуации сопровождаются сложной отчётностью, включая обязательную подачу формы 5471.

АМЕРИКАНСКИЙ НАЛОГ НА ДАРЕНИЕ И НАСЛЕДСТВО

Система налогообложения передач имущества в США принципиально отличается от канадской.

Соединённые Штаты взимают налог на наследство, основанный на рыночной стоимости всех мировых активов умершего гражданина США. Ставка может достигать 40 %, однако действует значительное освобождение в размере 15 млн USD с 2026 года. Таким образом, если совокупная стоимость всех активов умершего гражданина США меньше 15 млн USD, налог на наследство не применяется.

Также предусмотрены ежегодные необлагаемые налогом лимиты подарков и отдельные исключения, например для оплаты медицинских или образовательных расходов.

В Канаде же прямого налога на наследство нет; вместо этого применяется правило предполагаемой реализации активов непосредственно перед смертью, что приводит к налогообложению накопленных приростов капитала.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР: СОХРАНИТЬ СТАТУС ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

Если лицо обнаруживает, что подпадает под американскую налоговую систему без реальной необходимости в таком статусе, обычно существует два возможных пути:

Продолжать соблюдать все американские налоговые и отчётные требования; Официально отказаться от гражданства США или от статуса постоянного резидента.

Второй вариант требует тщательного предварительного анализа. Отказ может повлечь за собой серьёзные налоговые последствия, включая возможное применение так называемого «exit tax», налога на нереализованные приросты и определённые активы. Неправильное планирование способно привести к значительным и нежелательным налоговым затратам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Американский налоговый статус – это юридическая реальность с далеко идущими последствиями для лиц, проживающих в Канаде и обладающих гражданством США или грин-картой. Даже при отсутствии экономических связей с США такой статус означает параллельную налоговую систему, характеризующуюся сложными правилами, обширной отчётностью и существенными санкциями.

