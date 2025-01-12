Пьер Пуальевр нацелился на укрепление границ и защиту канадской независимости

Он акцентировал внимание на своем намерении предотвратить превращение Канады в 51-й штат США и обеспечить надежную охрану границ страны.
«Как великая и независимая нация, мы не позволим себе стать 51-м штатом.
Это окончательное решение», — отметил Пуальевр, добавив, что, если он станет премьер-министром, усиливать боеспособность вооруженных сил и контроль над госграницей будет в числе его приоритетов.
Ранее предложенные президентом США Дональдом Трампом идеи о присоединении Канады к Соединенным Штатам в роли 51-го штата прозвучали после объявления премьер-министром Канады Джастином Трюдо о планируемой отставке.
Трюдо сообщил о своем решении уйти в отставку после выборов нового лидера Либеральной партии и выразил благодарность семье за поддержку в своей политической карьере.
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