Чтиво выходного дня: интересные книги ушедшего года

Интересные книги ушедшего года

Абрахам Вергезе “Завет воды”

Первая книга, которая пришла мне на ум как одна из лучших за год, ярка, как сама Индия. Эта семейная сага захватывает с первых страниц. Она повествует о жизни одной семьи и целой нации, затрагивая темы любви и предательства, силы родственных связей и родового проклятия. В своих произведениях Вергезе акцентирует внимание на медицинской профессии. Описание болезней, операций и спасения жизней исполнено удивительной точности.

Артуро Перес-Реверте “Танго старой гвардии”

По мере чтения “Танго старой гвардии” вы уже не сможете оставаться равнодушными к этому музыкальному стилю. В книге переплетены страсть, любовь, обман и шахматы. Перес-Реверте мастерски соединил разные сюжетные линии: от круизного путешествия до надворных трущоб Буэнос-Айреса, где известный музыкант ищет танго прошлого, а ловкач влюбляется в его супругу и крадет ценное украшение. В наши дни два шахматиста ведут отчаянную борьбу, открывая старые секреты. Читая, я тоже ощутила желание найти старое аргентинское танго и вновь прикоснуться к волшебству этой истории.

Эрнан Диаз “Доверие”

В этой книге отсутствуют страсти и предательства, но она увлекает ничуть не меньше. Рассказ о банкире и его жене представлен множеством лиц. Кто они? Возможно, это была любящая пара, и мужчина не смог пережить утрату, оставшись один. Либо он сам виновен в ее смерти? Читая, я представляла затейливую шахматную партию: каждый из рассказчиков двигает свои фигуры, открывая лишь тот фрагмент истины, который считает правильным. На последних страницах раскрывается полная картина, потрясающая в своей сложности: каждый рассказчик по-своему прав, однако истина остается неразгаданной. Рекомендация продавца «Она нравится всем» действительно соответствует действительности!

Виктор Пелевин “Священная книга оборотня”

Никогда не рано ознакомиться с выдающимися произведениями автора, и это явно попадает в список лучших. Я вновь перенеслась в 2000-е, когда нефть была основным товаром, а свобода в отношениях дала возможность открыто обсуждать любые темы. На фоне кошмарных событий неожиданно зарождается чувство любви. Лисичка-оборотень и волк в форменном костюме. Пелевин, как всегда, искусно раскрывает суть вещей, начиная с древнего Китая и заканчивая изучением природы оборотней, демонстрируя читателю непреклонную правду. Многие современные идеи появились именно в то время. И иногда приятно возвращаться к своим воспоминаниям.

Светлана Тюльбашева “Лес”

Еще одно открытие года, книга, которая завоевала сердца блогеров и читателей. История о двух потерянных в мрачном лесу Карелии девушках. Захватывающий триллер без устрашающих маньяков. Лес, отделяющий от выхода, будет страшен сам по себе, особенно если населяется призраками и ужасами. Это также повествование о семье, не только в биологическом смысле, но и о понятии “свой/чужой”. Чувство напряжения усиливается, когда чужаки, несмотря на вежливость, вызывают подозрения в глухой деревне. Постепенно две линии сюжета переплетаются, приводя к неожиданному финалу.

Фредерик Барнаби “Поездка в Хиву”

Этот год стал настоящим подарком для любителей дорожных романов. В числе прочитанного – “Вдали” Эрнана Диаза, о котором я расскажу позднее. А в списке лучших работ прошлого года – история английского шпиона, джентльмена и путешественника, который отправился в путешествие по vast просторам Российской империи, чтобы достичь экзотичной Хивы. Барнаби увлекательно описывает места. Путешествие начинается в нарядном Петербурге и продолжается на Восток на 3500 километров. Все, что я хотела узнать о великолепной Российской империи, нашла в этой книге. Главное, автор – англичанин, но с симпатией к нашей стране. Чтение доставило мне истинное удовольствие.

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