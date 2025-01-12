Рынок жилья готов к возвращению в 2025 году

Когда год назад календарь перевернулся, канадские наблюдатели за рынком недвижимости с оптимизмом ждали, что вялый 2023 год сменится подъемом, и надеялись на возобновление спроса уже весной.

Однако задержка в 2024 году оказалась более продолжительной, чем некоторые ожидали: Банк Канады ждал до июня, чтобы провести первое из пяти снижений процентных ставок в этом году. Хотя покупатели вернулись на рынок этой осенью, эксперты отметили, что первые несколько снижений ставок оказались недостаточными, чтобы побудить всех покинуть рынок.

Теперь, в преддверии 2025 года, экономисты и агенты по недвижимости считают, что активность на рынке будет оставаться высокой на фоне значительно более низкой стоимости заемных средств и более благоприятных правил для покупателей, несмотря на общую сложную картину доступности жилья.

Канадская ассоциация недвижимости сообщила ранее в этом месяце, что количество проданных домов в ноябре выросло на 26 процентов по сравнению с прошлым годом, что стало вторым подряд месяцем роста на этом уровне. За первые 11 месяцев этого года совокупный объем продаж жилья вырос на 6,9 процента по сравнению с 2023 годом.

«Главное, что покупатели, впервые приобретающие жилье, вернулись и будут продолжать выходить на рынок», – сказал в интервью президент Re/Max Canada Кристофер Александер.

«Мы ожидаем, что в целом год будет более насыщенным в плане активности и потребительского доверия, особенно с учетом дальнейшего снижения ставок».

По словам Александера, высокие процентные ставки – до начала цикла снижения ставки политика центрального банка составляла пять процентов – стали основным препятствием для потенциальных покупателей.

В отчете Re/Max о перспективах рынка жилья на 2025 год говорится, что ожидается рост продаж жилья в 33 из 37 регионов Канады, в том числе до 25 процентов, а средняя цена на жилье по стране вырастет на пять процентов.

Александер сказал, что после первых нескольких снижений ставок рынок не очень-то оживился, отчасти из-за сообщений о том, что банк ожидает еще большего снижения ставок в ближайшие месяцы. По его словам, это заставило многих потенциальных покупателей повременить «в ожидании большей доступности».

«Но сложность такой стратегии заключается в том, что в определенный момент вы достигаете точки невозврата, когда ставки снижаются, и ежемесячные платежи становятся немного дешевле, но затем возрастает конкуренция, и цены растут», – сказал он.

Брокер из Гамильтона, Онтарио, Майк Хеддл говорит, что уже большую часть двух лет кажется, что «маятник качнулся» от сильного рынка продавцов в 2021 и 2022 годах.

«Наступила настоящая большая пауза, и массы просто ждут и наблюдают», – сказал Хеддл из Royal LePage State Realty.

«Я прогнозирую, что в 2025 году мы увидим гораздо более сильный и устойчивый рынок, который, вероятно, будет находиться на уровне сбалансированного рынка продавцов».

По его словам, уверенность покупателей в себе проявилась в последние недели: он лично наблюдал рост числа предложений по продаже домов. Это может перерасти в январь после праздничного периода, который часто бывает довольно спокойным.

Хотя отложенный спрос должен привести к увеличению числа домов, переходящих из рук в руки в ближайшие месяцы, «он не будет действовать вечно», – сказал экономист TD Риши Сонди. Он предупредил, что ажиотажный спрос будет исчерпан «относительно скоро, возможно, в первой половине следующего года».

Средняя цена продажи по стране в ноябре составила 694 411 долларов, по данным CREA.

Первоначальный ажиотажный спрос должен подтолкнуть цены на жилье к росту, хотя Сонди отметил, что рынки двух крупнейших провинций Канады, Онтарио и Британской Колумбии, все еще имеют дело с большими запасами предложения, на устранение которых потребуется время.

По словам Сонди, наряду со снижением процентных ставок, недавние изменения правил ипотечного кредитования, введенные федеральным правительством 15 декабря, должны способствовать росту продаж и цен на жилье.

Эти меры включают в себя увеличение максимального срока амортизации ипотечного кредита для тех, кто впервые покупает жилье, до 30 лет с 25, а также повышение лимита, на который потенциальный покупатель может получить застрахованную ипотеку, с 1 млн до 1,5 млн долларов.

По прогнозам TD, в 2025 году продажи жилья в Канаде вырастут на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, а средние цены на жилье – на восемь процентов.

«У вас есть падающие процентные ставки, есть вероятность продолжения экономического роста, и у вас есть эти федеральные меры, все это должно поддержать хороший год для жилья», – говорит Сонди.

Еще одним преимуществом для покупателей является недавний шаг национального банковского регулятора по отмене стресс-теста для незастрахованных ипотечных кредитов, говорит эксперт по ипотеке и недвижимости Ratesdotca Виктор Тран.

В сентябре Управление суперинтенданта по финансовым институтам объявило, что отменит политику, согласно которой кредиторы применяют минимальную квалификационную ставку к прямым переходам, когда незастрахованные ипотечные кредиты возобновляются в другом учреждении в соответствии с текущим графиком амортизации и суммой кредита заемщика.

«Весенний рынок будет действительно горячим из-за всех этих недавних изменений, связанных с доступностью жилья, – говорит Тран.

По его словам, другие факторы, такие как рынок труда и политическая неопределенность – как внутри страны, так и в США, – могут сыграть свою роль в определении картины рынка жилья в следующем году.

Однако, по словам Трана, преждевременно сравнивать рынок с 2021 и началом 2022 года, когда активность резко возросла.

«Ставки еще недостаточно низкие по сравнению с тем, что было раньше», – говорит Тран.

«Доступность немного улучшилась, но многим канадцам по-прежнему очень сложно получить квалификацию. Так что цены на жилье должны еще немного снизиться, чтобы подстегнуть активность».

По словам Александра, для тех, кто только собирается выйти на рынок, ожидание подходящего момента может быть риском само по себе.

«Вы не увидите активности в 2021 году в течение длительного времени. Цены росли чуть ли не с каждым днем», – вспоминает он.

Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, но мой совет всегда звучит так: «Покупайте по средствам». Если приурочить покупку к рынку, это обычно заканчивается катастрофой».

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