Sante Quebec сообщает о незначительном улучшении ситуации с оказанием скорой помощи

Общая ситуация в отделениях неотложной помощи Квебека улучшается, но незначительно, сообщает Santé Québec.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что за период с 28 декабря по 8 января уровень заполняемости отделений неотложной помощи снизился со 113 процентов в прошлом году до 106 процентов в этом, несмотря на то, что количество посещений отделений неотложной помощи остается стабильным. Однако в регионе Монреаля этот показатель остается на уровне 145 процентов.

Второй показатель, за которым пристально следит Santé Québec, – средняя продолжительность пребывания в больнице – снизился на 1,3 часа на пациента по сравнению с прошлым годом, но остается на уровне 17,9 часа.

Ситуация варьируется от одной больницы к другой. Из 55 крупных больниц на 100 коек и более почти две трети (63 %) (35) отметили улучшение обоих показателей, 13 (24 %) – улучшение одного из двух показателей, а семь (13 %) – ухудшение обоих показателей.

Четыре из них расположены в районе Большого Монреаля: Главная больница Монреаля, больница Мезоннёв-Роземонт, больница Санта-Кабрини и Сите де ла санте де Лаваль. Три других – это больница Центра Мауриси, больница Левиса и региональная больница Сен-Жерома.

Фредерик Абергель, исполнительный вице-президент по операциям и преобразованиям Santé Québec, объясняет улучшения тем, что впервые подготовка к зимнему пику началась в июле.

По его словам, сеть и ее отделения неотложной помощи перешли от кризисного режима к режиму «постоянного совершенствования». Абергель также подчеркнул самостоятельность больничных центров, поскольку они работают над внедрением мер, специфических для них и адаптированных к их реальности, в дополнение к решениям, предложенным Santé Québec.

Одной из проблем остаются ненужные визиты в отделения неотложной помощи. Почти половина (44,5 %) всех посещений отделений неотложной помощи приходится на пациентов, чьи потребности не являются срочными и могут быть удовлетворены в рамках первой линии помощи. Тем не менее, количество предложений по записи на прием к врачам первой линии увеличилось на 23 процента, в частности, благодаря дополнительным усилиям семейных врачей.

Santé Québec заявила, что хочет напомнить людям, что есть и другие варианты, кроме отделения неотложной помощи: 811 Info-Santé или Info-Social, Guichet d’accès à la première ligne (GAP), фармацевты и семейные врачи.

Вероник Уилсон, помощник генерального директора Santé Québec, признала, однако, что, несмотря на увеличение предложения, не всегда легко попасть на прием к семейному врачу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.