Канада введет пошлины на нефть и уран из США

Это может стать реакцией на заявления избранного президента США Дональда Трампа о высоких пошлинах на импорт из Канады. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник в канадском правительстве.
Кроме того, ранее газета Globe and Mail информировала, что Канада планирует ввести пошлины на ряд американских товаров, включая стальные и керамические изделия, а также на апельсиновый сок и сантехнику.
Канадские власти анализируют обширный список, охватывающий практически все категории американских товаров, поступающих в страну.
Кроме этого, обсуждаются экспортные пошлины на стратегически важные канадские товары, такие как нефть, уран и поташ. Окончательное решение Оттавы будет зависеть от действий Вашингтона, особенно после инаугурации Трампа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.