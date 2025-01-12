Канада введет пошлины на нефть и уран из США

Канада рассматривает введение тарифов на различные товары из США, в том числе на нефть и уран, которые играют важную роль в экономической сфере.

Это может стать реакцией на заявления избранного президента США Дональда Трампа о высоких пошлинах на импорт из Канады. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник в канадском правительстве.

Кроме того, ранее газета Globe and Mail информировала, что Канада планирует ввести пошлины на ряд американских товаров, включая стальные и керамические изделия, а также на апельсиновый сок и сантехнику.

Канадские власти анализируют обширный список, охватывающий практически все категории американских товаров, поступающих в страну.

Кроме этого, обсуждаются экспортные пошлины на стратегически важные канадские товары, такие как нефть, уран и поташ. Окончательное решение Оттавы будет зависеть от действий Вашингтона, особенно после инаугурации Трампа.

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