Клиника на Западном острове официально закрыта, но пациентам предоставляется альтернатива

Клиника скорой помощи Statcare в Пуэнт-Клер официально закрыла свои двери 31 декабря, но пациенты могут обратиться в другую клинику, расположенную неподалеку.

Владелец клиники, компания ELNA Medical, получила защиту от кредиторов в прошлом месяце.

Жители Западного острова опасались, что закрытие клиники приведет к дополнительной нагрузке на больницы, такие как Lakeshore General Hospital.

Однако, по словам представителей Statcare, всего в трех километрах от клиники, принадлежащей ELNA Medical Group и входящей в ту же сеть Statcare, работает еще дюжина врачей, которые присоединились к Brunswick Medical.

«Мы рады подтвердить, что пациенты, полагавшиеся на Statcare в решении своих мелких неотложных проблем, теперь могут получить помощь в медицинском центре Brunswick», – сказал представитель ELNA Medical Group Джонатан Прунье. «Это позволит нам продолжать оказывать высококачественную и своевременную помощь, которую ожидают и заслуживают наши пациенты».

Еще одно медицинское учреждение ELNA, ELNA Pierrefonds, должно было переехать в начале этой недели.

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