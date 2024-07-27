Нил Оберман обратился к Валери Плант в связи с антиизраильскими вывесками

Оберман, который также является кандидатом от консервативной партии в Маунт-Ройял, действует от имени мэра Хэмпстеда Джереми Леви, который, в частности, привлек внимание к дорожным знакам, на которых написано “Свободная Палестина”. Эскалация сейчас” и “Глобализация интифады”.
“Я отказываюсь стоять в стороне и наблюдать, как мой город погружается в хаос и анархию”, – написал Леви на странице X.
Центр по делам Израиля и евреев опубликовал сообщение: “После 10 месяцев эскалации антиеврейской ненависти и прославления насилия жители Монреаля заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своем городе. Валери Плант должна предпринять согласованные действия”.
Адвокат напомнил Плант, что в феврале этого года он написал ей от имени обеспокоенных граждан “по поводу неспособности вашей администрации принять меры против незаконных собраний, агрессии и насилия, которые заполонили город Монреаль.
“Ваше бездействие в этом отношении привело лишь к развитию анархии и подрыву верховенства закона в Монреале. Ваше бездействие и некомпетентность позволили анархии распространиться и нанести ущерб репутации и безопасности Монреаля, Квебека и Канады. Пропаганда ненависти – это побочный продукт вашего бездействия”.
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