











С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня! Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательная суббота! Температура воздуха: Утром 16°C, Днём 25°C, Вечером 20°C.

27 июля 1900 года на свет появился…. гамбургер! Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды «на ходу». 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света. Несмотря на признанную вредность бургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и в дорогом ресторане.

Поскольку день хороший и солнечный, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!

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