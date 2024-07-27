Иммиграция с Александрой Мельниковой. Не могу заказать новый паспорт UA

Что у нас сейчас происходит с продлением разрешения на работу и с продлением разрешения на учёбу для мужчин-украинцев мобилизационного возраста и с продлением их паспортов.

К сожалению одно из условий получения контракта на работу есть разрешения на работу или разрешение на учёбу. Для этого нужно иметь действующий паспорт. Мы говорим про украинский паспорт.

Для того чтобы продлить, а у многих сейчас он заканчивается, по требованиям нашего украинского государства нужно зарегистрироваться в «Резерв Плюс». И вот тут возникает интересная проблема. Даже те аппликанты, которые хотят зарегистрироваться в «Резерв Плюс», которые хотят всё сделать по закону, столкнулись с тем, что это сделать почти нереально.

Я на прошлой неделе получила 8-9 запросов одного и того же характера: мужчина хочет зарегистрироваться в «Резерв Плюс» и подать на продление украинского паспорта, оказывается, как только мужчина зарегистрировался, у него приходит уведомление, что «набор ваших данных неполный, поэтому, для того чтобы нам вас зарегистрировать вам нужно поехать и лично предъявить свои документы в Украину», что большинство наших соотечественников, и я их понимаю, они это избегают.

И тут мы возвращаемся опять к нашим баранам, мы не можем продлить украинский паспорт, потому что, когда мы звоним в украинское посольство, в этом плане просто включает занавес и практически глухо и никто ни на что не реагирует. Когда ты им говоришь, что пытаешься зарегистрироватся в «Резерв Плюс», что у тебя просто до этого не было прописки или прописка была на аккупированных территориях, а «Резерв Плюс» просто не распознаёт эти территории, или человек выехал, ещё тогда, когда этот «Резерв Плюс» был вообще не активен или еще его тогда не создали и никто об этом не знал, а сейчас, оказывается, для активации нужно, чтобы у вас была правильная прописка, у вас был дейтвующий счёт в ПриватБанке… Ну и так далее… А что делать в этом случае?

К сожалению переговоры на данный момент с украинским посольством у меня зашли в тупик. То есть никто ничего не отвечает, никто ничего не комментирует и единственный совет, который они дают: едте в Украину и, пожалуйста, делайте всё там сами.

Что я могу предложить. На данный момент там Министерство миграции Канады уже выступила заявлением, что в случае, если у аппликантов (мы говорим про украинский граждан) не будет действующего украинского паспорта или он заканчивается, то на разрешение на работу вы можете податься без действующего украинского паспорта, и эти случаи Министерства миграции будут рассматривать Case to Case, то есть индивидуально и лично в зависимости от ваших обстоятельств. То есть вы должны обязателно подаваться, даже если вам не продлили украинский паспорт и у вас истекает или уже истёк срок. Подавайтесь на его продление и прикладываете объяснительные письма, и обязательно к письму приложите принт скрин с официального сайта Министерства иммиграции, что они сами обещали рассматривать Case to Case и объяснить ситуацию, что вы пытались, что вы старались, что делали одно-второе-третье и всё равно у вас ничего не получается.

Для тех у кого уже истёк паспорты для тех у кого уже стёк соответственно Work permit, тут ситуация даже более интересная и я бы сказала даже безысходная, потому что для тех, у кого закончился паспорт, а их в общем-то большинство, авиалинии даже не посадят на самолёт. То есть то требование приехат в Украину, а в Украине все будет сделано в вашем присутствии – просто нереално, тому что с просроченым паспортом вас никто не подсадит в самолёт, т. к. большинство авиалиний просто не возьмут за это никакой ответственности. Значит, вам нужно попытаться продлить его без паспорта это номер один, номер два: в Канаде есть так называемый белый документ Certificate of identity. Пока из украинцев никто не получил, но я уже подала несколко запросов и будем видеть резултат в ближайшем будущем. Вы тоже можете попробовать подать на этот сертификкат ID. В чём трудность этого сертификата – это как бы канадский паспорт для тех, у кого ПМЖ и кто не может и не имеет никакой возможности продлить паспорт своего гражданства. Украинцам это подходит, потому что у них нет постоянного места жительства. По крайней мере я пытаюсь подавать, опять же, результатов ещё нет, я только сделала несколько личных запросов. Сложност подачи этого документа состоит в том, что у вас должен быть гарант и не просто гарант, а гарант, занимающийся определённой профессией из законодательных органов власти, то есть это либо директор школы (как ни странно), либо судья, либо полицейский, то есть там есть определённый список профессий, которыми должен обладать гарант, который имеет право подписи этого документа. Этот документ вместе с фотографиями и заявкой вы отправляете в один из офисов Канады и там дальше будут смотреть

Ест вариант номер три: вы боитесь возвращаться в вашу страну, если у вас есть веские основания полагать, что вашей личной жизни угрожает опасность при возвращении в вашу страну, в таком случае вы можете подавать на беженство. Если вы хотите подать на беженство, вам не нужно имет даже действующий паспорт, но тут нужно быть очень осторожным. Тут нужно показать, что он вообще хотя бы у вас есть в наличии. Вы должы понимать, что если у вас нет никакого достоверяющего личность документа, в таком случае Канада имеет право вас посадит в тюрьму до выяснения личности: откуда вы приехали, не преступник ли вы…

Были ну меня некоторые моменты. Мне писали и говорили: я выкинул паспорт и я хочу подать на беженство. Я просто говорю, чтобы подобными вещами люди не делали себе ужасные проблемы, в этом случае помочь почти нереално.

В заключении, то есть у нас есть три решения проблем для военнообязанных мужчин с «Резервом Плюс»:

• продление Word permit без действующего паспорта

• подача на сертификат ID и к нему нужно найти правильного гаранта

• если вы боитесь либо считаете, что в вашей жизни грозит опасность, пожалуйста, подавайтесь на беженство.

Пожалуйста, прислушайтесь к советам. Если нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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