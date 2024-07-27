Будет ли снижение ставки стимулировать рынок недвижимости?

Что произойдет с рынком недвижимости, если управляющий Банком Канады Тифф Маклем объявит о новом снижении ключевой ставки в среду? Согласно опросу, проведенному Royal LePage в феврале прошлого года, половина канадцев, отложивших свои планы по покупке жилья, вернутся на рынок в случае снижения ключевой ставки.

Согласно этому исследованию, 10 % канадцев, покинувших рынок, заявили, что падение всего на 25 базисных пунктов побудит их вернуться к нему. Тогда 18 % заявили, что ожидают снижения на 50-100 базисных пунктов. Наконец, 23 % ответили, что ожидают снижения более чем на 100 базисных пунктов, прежде чем возобновить свое исследование.

Сбудется ли это «предсказание» с учетом двух последних падений в мае и июне и возможного снижения в среду? По словам Луи Бельзиле, брокера по жилой и коммерческой недвижимости в агентстве Royal LePage White & Black, этот шаг уже начался в течение некоторого времени.

«На самом деле, я увидел эффект с тех пор, как Банк Канады начал стабилизировать ставки. То есть остановить кровотечение роста»,-говорит он. «Как только эта стабильность установилась, рынок начал возвращаться».

Он также считает, что ставки постепенно снижаются, «но это не оказывает существенного влияния на портфель… на уровне 0,25 это не влияет, потому что ставки составляют около 5%».

«Что изменилось больше всего, так это перспектива покупателей и нестабильность, которая была раньше. Мы не были слишком уверены, когда это прекратится. Там мы получили четкое сообщение от правительства».

– Луи Бельзиль, брокер по жилой и коммерческой недвижимости в Royal LePage White & Black

Что, если мистер Маклем объявит о снижении на полпроцента, будет ли реакция мгновенной? «Я думаю, что да. Рынок сейчас очень оживленный. В некоторых секторах наблюдается рост цен. На мой взгляд, это было бы более подчеркнуто. Что может привести к перегреву. Что нежелательно”, – утверждает г-н Белзиле.

«Однако при 0,25 балла, что было бы нормальным, эффект будет более постепенным. И это то, чего мы хотим, честно говоря. Повсюду все еще царит безумие»,-уточняет он.

Он объясняет, что снижение ключевой ставки на полпроцента было бы полезно для сектора новостроек. “Где предприниматели откладывали свои проекты в сфере недвижимости, потому что процентные ставки были слишком высокими. В секторе перепродажи продавцы окажутся в ситуации завышенных цен. И покупатели будут испытывать трудности с покупкой снова”, – оценивает он.

Редкость надписей

Он добавляет, что редкость надписей усилит безумие. «Если покупателей на несколько домов больше, это прямая связь с перегревом. И это может создать давление на цены”, – анализирует г-н Белзиле. «Вот почему мы хотим, чтобы это было постепенным. Это не потому, что мы не хотим, чтобы продавцы зарабатывали деньги. Мы хотим, чтобы это было лучше сбалансировано для всех. И даже для брокеров”»

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Какое было худшее время для покупки дома? «В 2021 и 2022 годах это был ад», – отвечает г-н Белзиле. «В то время многие покупали дома без осмотра. Это было в значительной степени превращено в моду. Разумеется, мы этого не советовали».

По словам брокера, ситуация успокоилась. «Там мы видим его все реже и реже. Я вижу гораздо больше обещаний о покупке с проверками, чем без. Например, из восьми или девяти предложений мы увидим одно, которое не подлежит проверке. Так что в разгар пандемии это была, пожалуй, половина. Это было серьезно» ” -заключил он.

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