Проект электросетевого обеспечения в районе Сен-Лоран

В рамках усилий федерального правительства “по созданию более сильной экономики, которая процветала бы в мире с низким уровнем выбросов углерода на благо всех канадцев”, оно выделяет 30 миллионов долларов для поддержки проекта Hitachi Energy Canada.

Франсуа-Филипп Шампань, министр инноваций, науки и промышленности, объявил на прошлой неделе, что в рамках усилий федерального правительства “по созданию более сильной экономики, которая процветала бы в мире с низким уровнем выбросов углерода на благо всех канадцев”, оно выделяет 30 миллионов долларов “через Фонд стратегических инноваций для поддержки проекта Hitachi Energy Canada.

Трехлетний проект будет включать в себя строительство новой современной лаборатории по испытанию трансформаторов на крупном заводе Hitachi Energy по производству силовых трансформаторов в Варенне, Квебек, а также расширение возможностей в области технологий постоянного тока высокого напряжения (HVDC).

Hitachi также создаст новый центр моделирования и совместной работы с HVDC в штаб-квартире компании в районе Сен-Лоран в Монреале.

Проект позволит Hitachi Energy провести моделирование системы HVDC в Канаде для своих местных и международных заказчиков, что будет способствовать внедрению инноваций, передаче знаний и экономическому росту.

Благодаря этому вкладу Hitachi создаст 67 высококачественных рабочих мест и сохранит свою текущую рабочую силу.

Этот вклад также обеспечит возможности трудоустройства студентов, создав 285 рабочих мест в кооперативе”.

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