Руководство Хэмстеда проводит проверку содержания свинца в питьевой воде

Недавно в городе был создан смешанный комитет в рамках усилий, предпринимаемых с 2022 года для устранения свинца в питьевой воде. Заявленная цель города – “обеспечить высокий уровень качества воды для своих граждан”.

В объявлении указывалось, что “в соответствии с положением Q.2 – R.40 о качестве проб питьевой воды Хэмпстед обязан ежегодно отбирать 10 проб для мониторинга уровня свинца на своей территории. – Тем не менее, только за первый год было взято более тысячи проб, что свидетельствует о стремлении города превзойти нормативные требования.

Кроме того, Хэмпстед позиционирует себя как первопроходец, предлагая всем горожанам возможность сдать забор воды. Город описывает новый комитет по борьбе со свинцом в питьевой воде как использующий “гибридный подход к распространению информации и практической работе по устранению загрязняющих веществ из своей системы водоснабжения”.

Цель состоит в том, чтобы побудить жителей активно следовать рекомендациям, касающимся содержания свинца в питьевой воде, чтобы снизить его воздействие.

На сегодняшний день в рамках этой масштабной кампании было проведено взятие проб по более чем ста адресам.

Власти города Хэмпстед в настоящее время находятся на завершении этой инициативы, не желая, чтобы эта проблема сохранялась в течение нескольких лет.

Ожидается, что последующие мероприятия будут завершены к 2025 году. Несмотря на значительные расходы, безопасность граждан всегда была главным приоритетом муниципального совета.

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