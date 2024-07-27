В Канаде лесные пожары привели к выбросу 183 тонн мышьяка

В Канаде в результате лесных пожаров было выброшено в атмосферу 183 тонн мышьяка прошлым летом.

Ученые из университетов Ватерлоо и Ниписсинга сообщили о важности данного инцидента, отметив, что такое большое количество мышьяка в воздухе обусловлено масштабными пожарами в стране.

Особенно остро ситуация была на севере страны возле Йеллоунайфа, где несколько природных пожаров привели к выбросу до 70 тонн опасного вещества.

По оценкам ученых, возможный диапазон выброса составляет до 183 тонн, что опасно для окружающей среды.

Эксперты отмечают, что количество выброшенного мышьяка зависит от различных факторов, таких как интенсивность пожаров и их глубина.

Следует отметить, что мышьяк является мощным токсином и канцерогеном, способствующим развитию различных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Особенно опасно выбросы этого вещества из водно-болотных угодий, так как оно имеет тенденцию к накоплению загрязнений в сравнении с лесными массивами.

Ситуация усугубляется наличием промышленных отходов от местной горнодобывающей промышленности, что приводит к дополнительному загрязнению окрестностей Йеллоунайфа.

Необходимо проводить более тщательный контроль выбросов мышьяка и предпринимать меры по уменьшению рисков для здоровья населения и окружающей среды.

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