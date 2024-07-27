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Новости Банк Канады снизил ключевую ставку до 4,5%
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Национальный банк Канады.

Банк Канады снизил ключевую ставку до 4,5%

Степан Артемьевский Июл 27, 2024 Новости, Экономика Комментарии к записи Банк Канады снизил ключевую ставку до 4,5% отключены 7 Просмотров

Банк Канады снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5% годовых. Ставка была снижена на втором заседании подряд.

 

В июне канадский ЦБ также опустил ставку на 25 б.п., став первым из ЦБ G7, приступившим к смягчению денежно-кредитной политики в текущем цикле. До этого ставка удерживалась на уровне 5% в течение 10 месяцев.

“Поскольку общее ценовое давление продолжает ослабевать, и инфляция, вероятно, будет приближаться к 2%, ЦБ принял решение снизить ставку еще на 25 базисных пунктов”, – сообщила пресс-служба регулятора.

Статданные за июнь показали замедление темпов инфляции в Канаде в июне до 2,7% в годовом выражении с 2,9% в мае. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал ее сохранение на уровне 2,9%.

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