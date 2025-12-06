Продажи жилой недвижимости в районе Монреаля в ноябре снизились на 8,5%

Продажи жилой недвижимости в районе Монреаля в ноябре снизились на 8,5% по сравнению с прошлым годом: 3542 объекта сменили владельцев против 3870 годом ранее.

Однако суммарные продажи с начала года выросли примерно на 9% благодаря снижению процентных ставок и отложенному эффекту сильного демографического роста предыдущих лет, отметила Камиль Лаберж, заместитель директора и главный экономист APCIQ.

Цены продолжают расти. Медианная цена на одноэтажный дом увеличилась на 5,8% за год и достигла 635 000 долларов, а цена на плекс подскочила на 11% — до 855 000 долларов. Исключение — кондоминиумы: их медианная цена осталась стабильной на уровне 425 000 долларов. Эта динамика создаёт рынок, где объёмы падают, а цены держатся.​

По словам Шарля Бранта, директора службы анализа рынка APCIQ, цены на недвижимость в Монреале, особенно на острове, значительно превышают финансовые возможности многих покупателей. Эта недоступность отодвигает приобретение жилья для многочисленных семей, которые ждут подходящего момента, и способствует замедлению рынка.

С точки зрения предложения, в ноябре зарегистрировано 4798 новых объявлений — снижение на 0,5% за год. В то же время количество активных объявлений выросло на 7,4% — до 18 205, что стало четвёртым месяцем подряд роста запасов. Этот рост приходится в основном на кондоминиумы, что указывает на более конкурентный сегмент, где предложение превышает спрос, а цены стагнируют.

