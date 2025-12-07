Торговая война, встревожившая покупателей жилья и подорвавшая рынок недвижимости, не имеет конца

Одна из главных экономических новостей года для Канады, похоже, затянется на 2026 год: торговая война, встревожившая покупателей жилья и подорвавшая прогнозы по рынку недвижимости, не имеет конца.

Прошёл уже год с тех пор, как Дональд Трамп, тогда ещё президент-избранник США, впервые пообещал ввести огромные тарифы на канадские товары — начало саги, доминировавшей в заголовках 2025 года. Серия отсрочек тарифов и исключений для товаров, соответствующих CUSMA (Соглашению Канада–США–Мексика), отпугнула худшие опасения финансовых рынков, хотя и вынудила многих потенциальных покупателей жилья отойти в сторону из-за сомнений в экономике.

Продолжающаяся неопределённость и опасения по рынку труда давят на перспективы жилья в Торонто, отмечает Toronto Regional Real Estate Board (TRREB), подчёркивая необходимость позитивных сдвигов в торговле для оживления продаж. Перспективы торговой сделки пока далеки: переговорщики почти не продвинулись после того, как Трамп разорвал диалог из-за анти-тарифных реклам Онтарио в США. Премьер-министр Марк Карни прямо заявил, что тарифы, в той или иной форме, останутся.

Канадцы постепенно привыкают к бурной экономике. Неопределённость держала рынок жилья в «режиме ожидания» в этом году, сказал президент REMAX Canada Дон Коттик. Он разочарован отсутствием федерального соглашения с США и не видит шансов на прорыв до конца года. Однако надежда — в адаптации канадцев к волатильности, которая, вероятно, сохранится в 2026-м. Полезный фактор: серия снижений ставок Банком Канады (на 275 базисных пунктов с июня 2024-го) удешевила ипотеки. «Канадцы смирились с неопределённостью. Снижение ставок вернуло некоторых с полей, но теперь ожидается пауза до Q1–Q2 2026-го. Покупатели говорят: «Это новая норма» — и начинают тестировать рынок».

В 2026-м покупатели получат больше выбора: объявления растут, цены падают в дорогих городах. Опрос REMAX показывает, что четверть канадцев ждёт снижения цен, а ещё полпункта снижения ставки Банка Канады подтолкнёт их к покупке. Однако работники отраслей под ударом тарифов (как Algoma, сокращающая 40% штата из-за Трампа) могут отложить планы.

В других секторах лучше: ноябрьские данные по занятости и росту превысили ожидания, отметил глава TRREB Джейсон Мерсер. Экономика лучше справляется с торговыми ветрами, а инфраструктурные проекты могут поднять уверенность застройщиков.

