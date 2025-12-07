Сен-Лоран ужесточает правила: прощайтесь с громкими машинами!

На заседании совета Сен-Лорана 25 ноября приняли поправку 1140-14 к регламенту о неудобствах, чтобы ограничить шум от автомобилей на территории района.

Теперь запрещены стучащие детали или грузы в машинах, злоупотребление клаксоном, громкая музыка из радио или колонок, визг шин, шум от неисправного выхлопа и лишний газ при старте, остановке или ускорениях. Это касается легковушек, грузовиков и тяжёлого транспорта — всё ради тишины в спальных кварталах.

Мэр Алан Де Суса подчеркнул: «Сен-Лоран — район для семей, и сохранение качества жизни здесь первостепенно. Мы выполняем обещание создать спокойную среду для жителей». Жителей просят активно бороться с шумом вместе, чтобы сохранить гармонию. Жалобы принимают по номеру 311: пн–пт с 8:30 до 20:30, сб–вс и праздники с 9:00 до 17:00. Штрафы — от 100 до 2000 долларов, полиция выдаёт без децибелометра.

В тот же день Сен-Лоран отпраздновал следующее событиеу: исторический дом Robert-Bélanger House (построен в 1803–1806 гг.) получил золотую медаль и гран-при 18-го Grands Prix du Design в номинации «Архитектура/Ландшафт — культурные и институциональные объекты». Архитекторы WAA+ создали уникальный двор с огородом, фруктовым садом и площадкой для экособытий, вдохновлённый темой самодостаточности.

