Взлом платформы CodeRED затронул жителей нескольких муниципалитетов Квебека

Платформа CodeRED, информирующая жителей по телефону, SMS и электронной почте о чрезвычайных ситуациях, подверглась взлому, сообщили муниципалитеты Кот-Сен-Люк, Хампстед и Таун оф Маунт-Рояль.

Платформа полностью независима от муниципальных систем. Хотя Хампстед прекратил её использование в 2020 году, часть данных прежних пользователей могла быть скомпрометирована. Речь идёт о имени, электронной почте, номере телефона и пароле профиля CodeRED. Банковская, налоговая или другая муниципальная информация не затронута.

В результате сайт CodeRED временно недоступен. В Маунт-Рояле продолжают пользоваться системой, в Кот-Сен-Люке её отключили в начале 2025 года.

Жителям, подписанным на оповещения CodeRED, рекомендовано срочно изменить пароли, особенно если они повторно используют их на других сайтах, а также использовать уникальные и сложные пароли и быть осторожными с подозрительными звонками и письмами (фишинг).

Муниципалитеты заверяют: системы самого муниципалитета не пострадали и инфраструктура остаётся защищённой, ситуация локализована в зоне ответственности внешнего поставщика OnSolve. Мониторинг продолжается, жителей будут информировать о важных обновлениях.

Взлом затронул не только Квебек, но и США. Компания OnSolve подтвердила, что группа киберпреступников провела целенаправленную атаку на платформу, в результате которой произошла утечка данных. В ряде американских штатов, включая Южную Каролину, Мичиган и Колорадо, систему временно отключили и уведомили граждан о риске компрометации имён, адресов, электронных писем, телефонов и паролей.

Такие инциденты подчёркивают важность осторожного обращения с личной информацией и усиления цифровой безопасности как частных лиц, так и организаций.

