Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Взлом платформы CodeRED затронул жителей нескольких муниципалитетов Квебека
Флаг Квебека.

Взлом платформы CodeRED затронул жителей нескольких муниципалитетов Квебека

Виктория Христова Дек 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 49 Просмотров

Платформа CodeRED, информирующая жителей по телефону, SMS и электронной почте о чрезвычайных ситуациях, подверглась взлому, сообщили муниципалитеты Кот-Сен-Люк, Хампстед и Таун оф Маунт-Рояль.

 

Платформа полностью независима от муниципальных систем. Хотя Хампстед прекратил её использование в 2020 году, часть данных прежних пользователей могла быть скомпрометирована. Речь идёт о имени, электронной почте, номере телефона и пароле профиля CodeRED. Банковская, налоговая или другая муниципальная информация не затронута.

В результате сайт CodeRED временно недоступен. В Маунт-Рояле продолжают пользоваться системой, в Кот-Сен-Люке её отключили в начале 2025 года.

Жителям, подписанным на оповещения CodeRED, рекомендовано срочно изменить пароли, особенно если они повторно используют их на других сайтах, а также использовать уникальные и сложные пароли и быть осторожными с подозрительными звонками и письмами (фишинг).

Муниципалитеты заверяют: системы самого муниципалитета не пострадали и инфраструктура остаётся защищённой, ситуация локализована в зоне ответственности внешнего поставщика OnSolve. Мониторинг продолжается, жителей будут информировать о важных обновлениях.

 

Взлом затронул не только Квебек, но и США. Компания OnSolve подтвердила, что группа киберпреступников провела целенаправленную атаку на платформу, в результате которой произошла утечка данных. В ряде американских штатов, включая Южную Каролину, Мичиган и Колорадо, систему временно отключили и уведомили граждан о риске компрометации имён, адресов, электронных писем, телефонов и паролей.

Такие инциденты подчёркивают важность осторожного обращения с личной информацией и усиления цифровой безопасности как частных лиц, так и организаций.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*