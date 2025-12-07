Ассоциация пожарных Монреаля — за чистоту униформы

Для почти десяти лет Ассоциация пожарных Монреаля, объединяющая 66 пожарных станций, требовала увеличить количество стиральных машин для очистки их снаряжения после пожаров, так как всего две имеющиеся машины не справляются с загрузкой.

Одежда пожарных, покрытая пеплом, сажей и канцерогенными веществами, вызывает болезни и даже смерти из-за ношения загрязнённого экипировки. В отличие от других канадских городов, в Монреале экипировку отправляют на централизованную очистку на Восточном конце города.

Отсутствие снаряжения во время его транспортировки приводит к невозможности выезда пожарных, что задерживает время реагирования и заставляет более удалённые пожарные подразделения работать в усиленном режиме — это представляет угрозу для общественной безопасности. При этом отсутствует надёжный учёт экипировки.

Председатель Ассоциации Крис Росс отметил, что первый иск в CNESST был подан в 2015 году, второй — в 2024 году, и сотрудники почти не видят изменений. Рекомендации по очистке экипировки после каждого вызова появились в 2018 году, но стирают её по прежнему лишь раз в год, что не устраняет токсичность. Канцерогенные вещества убивают пожарных больше, чем сами пожары.

Отчёт Генерального Счётного управления Монреаля подтверждает нехватку и устаревание экипировки, плохое учёта и несоблюдение стандартов безопасности, что подвергает пожарных риску. В 2025 году город объявил о выделении более $6 млн на обновление и дезинфекцию защитного снаряжения.

Командир пожарной службы Ричард Либманн признаёт проблемы, однако считает, что жизни пожарных напрямую не угрожают. Тем не менее, логистика централизованной очистки остаётся сложной и вызывает задержки. Внутри города иногда не хватает до 30 пожарных машин из-за отсутствия чистого снаряжения, что увеличивает время ожидания помощи для граждан.

Таким образом, ситуация требует срочных мер по обновлению оборудования, улучшению учёта и увеличению мощностей для быстрой дезинфекции экипировки с целью безопасности как пожарных, так и населения Монреаля.

