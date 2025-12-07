Подписаться на рассылку
Новости В Кот-Сен-Люке отказались тратить $12 000 на скамейки в парке Кирван
В Кот-Сен-Люке отказались тратить $12 000 на скамейки в парке Кирван

Виктория Христова Дек 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 57 Просмотров

Депутат округа 5 Митч Куявский рассказал изданию, что в тендере на парк Кирван скамейки изначально оценивали в $12 000 за штуку, но проектный менеджер их исключила из-за непомерно высокой цены.

 

По словам Куявского, за такую цену скамейка должна была бы быть как у Трампа — с золотым покрытием. В итоге скамейки приобрели по $4 000 за штуку.

Местный комитет торговли Кот-Сен-Люка выбрал команду Team Singerman & Krausz of Progressive Realties бизнесом месяца в ноябре. Компания празднует 10-летие с основания детских 2015 года и недавно открыла киоск в торговом центре Кот-Сен-Люка. Специализация — жилые квартиры, кондоминиумы и инвестиционные объекты. Сотрудники компании помогают не только с продажами, но и при оформлении наследства и организации выселения.

 

Ирвинг Итман, известный в округе как Saba Irving, после долгого перерыва вернулся в совет Кот-Сен-Люка при вступлении мэром Давида Торджмана. «Потрясающе видеть улыбки и тёплую атмосферу спустя почти шесть лет. Раньше было холоднее», — поделился он, выразив поддержку новому главе района.

 

