Попытка нападения в Хампстеде: полиция ищет подозреваемого

Житель района Хампстед Габриэль Какон сообщил в группе Hampstead Community Dialogue на Facebook, что вечером 21 ноября около 22:30 на улице Финчли его домработницу окликнул молодой человек, спросив дорогу.

После чего он приблизился, потрогал её и угрожал ножом, когда она оттолкнула его. Женщина убежала домой и тут же вызвали полицию. Правоохранители прибыли быстро и обыскали окрестности, но подозреваемого не нашли.

Какон описал нападавшего как 18-летнего мужчину афроамериканца ростом около 173 см, одетого в чёрное худи с капюшоном, чёрные облегающие брюки и белые кроссовки. Он опубликовал видео с места происшествия. Бывший советник Джек Эдери высказался, что подобные случаи подчеркивают необходимость внедрения системы «умных камер» в районе для повышения безопасности.

Житель Кот-Сен-Люка Ариэль Кинклер рассказал, что у его домработницы был такой же инцидент. Представитель полиции Монреаля Жан-Пьер Брабан подтвердил факт инцидента на Финчли: мужчина показал женщине «колющее оружие», после чего она побежала домой. К моменту прибытия полиции подозреваемого уже не было, был составлен рапорт. Полиция изучает видеозаписи, в том числе размещённые в соцсетях, и пока не фиксировала подобных инцидентов в Кот-Сен-Люке.

Власти Хампстеда распространили уведомление для жителей о том, что правоохранительные органы проводят расследование по серии преступных попыток в районе. Команда общественной безопасности тесно сотрудничает с полицией Монреаля и усилила патрулирование и меры наблюдения по всему муниципалитету, чтобы найти виновных и обеспечить спокойствие жителей.

