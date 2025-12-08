Продажи жилой недвижимости в районе Монреаля в ноябре снизились на 8%

Продажи жилой недвижимости в районе Монреаля в ноябре снизились на 8% по сравнению с тем же периодом 2024 года, согласно последним данным APCIQ (Ассоциация профессиональных риелторов Квебека).

По статистике Centris, за прошлый месяц в Большой агломерации Монреаля (RMR) было заключено 3542 сделки. Пять из шести основных секторов показали падение: 3% на острове Montréal , 16% на Южном берегу (Rive-Sud), в то время как Vaudreuil-Soulanges единственный вырос на 5%.

Продажи одноэтажных домов упали на 13%, кондоминиумов — на 8%, а плексы стали самыми востребованными (+12% год к году).

Количество объектов в продаже достигло 18 205 (+7% к ноябрю 2024), хотя одноэтажные дома и плексы стали чуть менее доступны (-1%). Медианная цена одноэтажного дома выросла на 6% до 635 000 долларов, плекс — на 11% до 855 000 долларов, кондоминиумы остались стабильны.

«Несмотря на спад в ноябре, суммарные продажи с начала года выросли на 9%, делая 2025 год особенно сильным для монреальского рынка», — отметила Камиль Лаберж, заместитель директора APCIQ.

«Цены на недвижимость в Монреале, особенно на острове, значительно превышают финансовые возможности многих покупателей», — добавил Шарль Брант, директор службы анализа рынка APCIQ.

