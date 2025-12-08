Неисправность системы сигнализации привела к нескольким часам простоя сети лёгкого рельса Монреаля

Неисправность системы сигнализации привела к нескольким часам простоя в пятницу утром на сети лёгкого рельса Монреаля.

Проблема возникла на новой ветке REM — Réseau express métropolitain, открытой в прошлом месяце и соединяющей центр Монреаля с северным пригородом Deux-Montagnes в Квебеке.

Представитель оператора Pulsar пояснил, что система сигнализации позволяет автоматизированным поездам распознавать путь впереди и присутствие других поездов или объектов. Неисправность выявили при запуске движения в пятницу утром на участке с шестью станциями на острове Монреаль, сообщил Максим Лалиберте по электронной почте.

Сеть объявила о приостановке около 5:30 утра в соцсетях. Движение было остановлено на нескольких станциях до устранения проблемы около 9:30 утра. Лалиберте не связал сбой с сильным морозом в Монреале, где ощущаемая температура достигала -23°C с учётом ветра.

Первая ветка REM, соединившая Южный берег с центральным вокзалом Монреаля в 2023 году, страдала от частых сбоев. Зимой прошлого года были проблемы с де-айсинговыми стрелками для переключения путей, но пятничный инцидент с сигнализацией не связан с ними, уточнил Лалиберте.

Новая 30-километровая ветка REM идёт на северо-запад от центрального вокзала через туннель под горой Royal, связывая кампусы университетов McGill и Université de Montréal, затем вдоль северной части острова до Лаваля и станции Deux-Montagnes.

Две другие ветки ещё не открыты: до западных пригородов (West Island) — к весне 2026 года, до аэропорта Montréal-Trudeau — в 2027-м. В итоге сеть охватит 67 км с 26 станциями.

