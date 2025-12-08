Полицейские силы Квебека усиливают контроль на дорогах с первого декабрьского уик-энда

Полицейские силы Квебека усиливают контроль на дорогах в первый декабрьский уик-энд в рамках общенациональной операции. В преддверии праздничных вечеринок полицейские и инспекторы SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec) повышают бдительность против вождения в нетрезвом виде до 4 января.

Как всегда, ожидаются блокпосты и проверки. «Вождение под влиянием алкоголя или наркотиков остаётся одной из главных причин смертей на дорогах Квебека. С 2019 по 2023 год алкоголь участвовал в 28% смертельных ДТП и 15% аварий с тяжёлыми травмами», — говорится в совместном релизе SAAQ, Sûreté du Québec (SQ) и Ассоциации директоров полиции Квебека. «Исследования показывают, что водители недооценивают эффект веществ.

Мы напоминаем о рисках и фокусируемся на безопасности всех участников движения», — отметила сержант SQ Элизабет Маркиз-Ги. Операция Red Nose, борющаяся с пьяными водителями, идёт неделю. 2181 волонтёр обеспечили 1848 поездок в первый уик-энд (28 ноября), и сервис продолжается до 31 декабря при поддержке 40 организаций, SAAQ и Desjardins.

