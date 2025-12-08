Подписаться на рассылку
Фото: https://www.vaniercollege.qc.ca/

CEGEP Ванье получил федеральные гранты на исследования

Виктория Христова Дек 8, 2025

Колледж Ванье в Сен-Лоране объявил о получении почти $430 000 от канадской программы Research Support Fund (RSF) за последние 20 лет для покрытия косвенных расходов на исследования, финансируемые федеральным правительством.

 

 

С 2018–2019 финансового года увеличенные суммы отражают устойчивый рост исследовательской активности преподавателей, поддержанной грантами от Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).

Финансирование RSF дополняет провинциальную поддержку Квебека, позволяя колледжу Ванье расширять исследовательские мощности и развиваться как динамическому центру творчества, научных изысканий и значимого воздействия.

В 2024–2025 годах средства пошли на зарплаты в исследовательском отделе, финансовом департаменте и библиотеке, покупку доступа к публикациям по междисциплинарным музыкальным исследованиям, а также соблюдение федеральных требований по управлению исследовательскими данными (RDM).

Особо выделены два инвестиционных проекта RSF: признание вклада доктора Анжелы Вавассис, офицера по исследованиям и администратора RSF/FIR, в экосистему исследований и инноваций Ванье; а также поддержка междисциплинарных музыкальных исследований благодаря доступу к полной базе Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) Abstracts of Music Literature, что усиливает работу профессора и исследователя из музыкального отдела доктора Кэтрины Флинт.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

