Монреаль-Вест подписал соглашение с офисными служащими

Незадолго до выборов 2 ноября город Монреаль-Вест заключил новое коллективное соглашение с профсоюзом Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal для своих офисных служащих.

Соглашение имеет обратную силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2027 года.

Результат конструктивного диалога, договор вводит ряд улучшений, включая повышение зарплат: 4% в 2023 году, 3,85% в 2024-м, 2,85% в 2025-м и 2026-м, 2,5% в 2027-м.

Мэр Бени Маселла отметил, что новое соглашение отражает приверженность города поддержке сотрудников и становится важным шагом к созданию мотивирующей и кооперативной рабочей среды.

Предварительное соглашение было одобрено членами профсоюза в июне 2025 года и ратифицировано городским советом 30 июня 2025-го.

Город Монреаль-Вест поблагодарил всех участников переговоров, которые привели к взаимовыгодному договору.

