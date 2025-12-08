Канада планирует приобрести у США боеприпасы на сумму 4 миллиарда долларов для проведения авиационных ударов.

Сделка включает покупку управляемых бомб JDAM и GBU-39. Эти боеприпасы предназначены для использования на истребителях CF-18 и F-35, поступление которых в Канаду запланировано начиная с 2026 года. Кроме того, их будут применять на беспилотниках MQ-9B и противолодочных самолётах P8 Poseidon. Поставщиками вооружения выступят компании Boeing и RTX.

По словам представителя Министерства обороны Канады Андре-Анн Паулин, эта закупка реализуется через программу зарубежных военных закупок. Как отмечает газета The Globe and Mail, несмотря на стремление Канады снизить военную зависимость от США, около 75% вооружения всё ещё закупается именно у американских производителей.

В опубликованном заявлении Госдепартамента США говорится, что данная сделка усилит обороноспособность Канады, повысит её возможности противостоять региональным угрозам, а также обеспечит более тесное сотрудничество и совместные операции с вооружёнными силами США, способствуя общей обороне континента.

Также газета сообщает о пересмотре канадским правительством количества заказанных истребителей F-35 в контексте политики администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Эта крупная сделка подчеркивает продолжающуюся военную кооперацию между Канадой и США, направленную на обеспечение безопасности Северной Америки и усиление возможностей современных вооружённых сил страны.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG